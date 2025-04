Las familias de Latores, "tristes" con Educación

Las palabras de la consejera de Educación, Lydia Espina, rechazando la construcción de una piscina en el colegio de educación especial de Montecerrao para evitar retrasar la obra, han disgustado a las familias. A través de un comunicado, confesaron sentirse "decepcionados y tristes" porque estas instalaciones son usadas a diario por parte de los alumnos durante cinco horas al día con fines terapéuticos. "Creemos que suprimir esta instalación puede suponer un retroceso en los servicios, lo que vulneraría el derecho a una educación inclusiva y de calidad recogido en la ley de Derecho y Libertades". También argumentan que la ausencia de la alberca evidencia una "falta de sensibilidad, a la vez que desconocimiento por parte de la política, al no entender que un colegio para alumnos con necesidades educativas especiales requiere servicios adaptados a su condición". "Los centros ordinarios de la red pública disponen de modernas salas de informática, laboratorios de química; nuestros hijos no requieren de esos equipamientos, porque sus capacidades no les permite aprovecharlos".

A estas declaraciones les siguieron varias preguntas dirigidas a Espina. "Los colegios ordinarios no disponen de servicios de fisioterapia ni enfermería, porque no los necesitan, pero los colegios de educación especial sí cuentan con ellos. ¿No entiende esto consejera?; ¿no cree que sería adecuada y necesaria una colaboración entre diferentes áreas del gobierno (Educación, Salud o Bienestar Social) y establecer sinergias? o, ¿por qué considera una injerencia que médicos especializados manifiesten una opinión profesional, si ésta no le conviene?".

Las familias acabaron criticando el trato que están recibiendo durante las últimas semanas por parte de la consejería por los retrasos en la obra y las discrepancias en el proyecto. "No merecemos este trato, ni este desgaste continuo luchando por cosas básicas".