Rechazo municipal en Oviedo a la Ronda Norte de Puente: "Sería una barrera entre la ciudad y el Naranco"

Seis alternativas lleva presentadas el ministerio de Transportes, en manos de Óscar Puente, para el trazado de la Ronda Norte. Y todas ellas han encontrado el rechazo municipal. Cuatro de las opciones se incluyeron en el estudio informativo presentado hace dos años y las otras dos fueron añadidas en un modificado anunciado el pasado verano. En estas últimas se establece un diseño que elimina los enlaces intermedios de La Lloral, La Florida y Ciudad Naranco, que se sustituirían por glorietas. Esta opción tampoco ha convencido al Consistorio, que se lo acaba de comunicar al Gobierno central.

El equipo de Alfredo Canteli tiene muy clara su idea de cómo ha de ser el trazado: se trata de soterrar todo el paso de la vía de circunvalación con una entrada en Cuyences, en el entorno de las glorietas de entrada a la ciudad por la AS-II, y con salida en La Florida. De forma paralela, plantean enlaces subterráneos para unir la infraestructura con Ciudad Naranco y con la Lloral.

De esta forma, se oponen a las dos nuevas alternativas mninisteriales pues "suponen una barrera entre la ciudad y el monte Naranco". También defienden que con esta alternativa basada en rotondas se "reducen los espacios libres y las zonas verdes y no se tiene en cuenta los monumentos prerrománicos" declarados Monumento Nacional en 1985 y Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco desde 1985.

Rechazo municipal al plan del Ministerio de una Ronda Norte a base de glorietas

El Ayuntamiento explica que la construcción de las glorietas consume "excesivo suelo no urbanizable y no se valora la posible construcción de túneles en Ciudad Naranco y La Lloral" perjudicando a ambos barrios. Además, recuerdan, el diseño incluye una estructura "excesivamente exigente en cuanto a trazado y ocupación con unos enlaces complejos, que aumentan de forma sensible el impacto de la infraestructura lo que genera la sensación de que el nuevo vial acabará formando una barrera entre la ciudad y la falda del Naranco".

Los representantes municipales piden que se tengan en cuenta su propuetas al ser el Ayuntamiento la principal administración afectada por la actuación. En palabras del concejal de Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, el principal objetivo es "preservar por encima de cualquier cosa el monte" y cree que la opción de las glorietas es "sumamente lesiva".

Tampoco le gustan al equipo de gobierno los ritmos que lleva la tramitación de una infraestructura que el segundo teniente de alcalde define como "vital" para el futuro de la movilidad de la ciudad. Los pasos que se dan son lentos porque en estos tres años aún no se ha definido el trazado definitivo y a este problema se suma que los presupuestos generales del Estado llevan dos años prorrogados. Las primeras estimaciones hechas en Madrid cuantificaron en 226 millones de euros la construcción de los 8,32 kilómetros de recorrido. "La Ronda Norte es una necesidad imperiosa para solventar de manera definitiva los problemas de tráfico en la zona Oeste de Oviedo. Por esta razón, vamos a seguir reivindicando y exigiendo al Gobierno central y al Principado, como cooperador necesario, la agilización de los trámites para su ejecución".