Un coche se lleva por delante a otros dos que estaban aparcados en Ciudad Naranco (Oviedo) y acaba empotrado contra una lavandería

Aparatoso accidente en el barrio ovetense de Ciudad Naranco. Un hombre de unos 70 años, al volante de un vehículo de la marca Cupra, se llevó por delante a otros dos que estaban aparcados y acabó empotrado contra la fachada de una lavandería. Por suerte, todo se quedó en un susto. Aunque el conductor resultó ligeramente conmocionado y presentaba algunas rozaduras en el rostro al haberle saltado los airbags, no hubo que lamentar males mayores, según aseguran algunos de los testigos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la tarde. Según relatan las personas que vieron el accidente, el conductor se encontraba parado, con el motor en marcha, en la calle Torrecerredo, a la altura del centro de salud de Ciudad Naranco. De repente, el coche, que es automático, salió disparado e impactó contra otro vehículo de la marca Toyota que se encontraba en la misma parte de la calzada y, después de un fuerte golpe, acabó cruzado al otro lado de la vía e impactando violentamente contra un Hyundai. El golde fue de tal calibre, según los testigos, que "lo subió a la acera y acabó metiéndolo bajo los soportales". Finalmente, el conductor acabó empotrado contra una lavandería que se encuentra bajo esos soportales.

Todos los presentes sostienen que pudo haber ocurrido una desgracia, pero, por suerte, en ese momento no había peatones en la zona. "El hombre no para de repetir que no sabe lo que le pasó, que no sabe si sufrió un desvanecimiento y que su coche, que es automático, es nuevo", explican los testigos. Hasta el lugar de los hechos se desplazó conceleridad una patrulla de la Policía Local y una ambulancia para atender al accidentado.