Decenas de estudiantes buscan futuro en el colegio Amor de Dios: "Yo quiero ser educadora social desde siempre"

Los títulos universitarios y las carreras profesionales de éxito no se regalan en las ferias, pero en algunas pueden encontrarse consejos, propuestas y asesoramiento para elegir el camino correcto hacia ese objetivo. Es el caso de la feria de orientación que se celebró ayer en el colegio Amor de Dios, una cita abierta a estudiantes de cualquier centro en la que participaron quince universidades de toda España, otros centros de formación y representantes de cuerpos como la Policía Nacional o el Ejército. "La idea es ayudar a los jóvenes a elegir su futuro. Muchos de ellos a estas edades aún no saben qué van a hacer y esto les ayuda a descubrir opciones y a tomar buenas decisiones", explica Sandra López, una de las profesoras del centro.

En el stand de la Policía Nacional, Kira Lamas escucha atentamente al agente Antonio Pastor. Siempre quiso estudiar la carrera de Medicina, aunque últimamente le llama mucho la atención la Policía Científica, así que ayer aprovechó para informarse. "Es una opción que estoy estudiando, aunque todavía no sé bien lo que voy a hacer", señala la joven, que está acompañada por su amiga Carla Beaureau, quien sí que tiene más claro su futuro. "Yo quiero ser educadora social desde siempre", dice convencida.

Muy cerca de ellas, Rodrigo Álvarez y Lucas Fernández andan de puesto en puesto cogiendo folletos y recabando información con un objetivo claro. "Mi intención es estudiar un grado de Ingeniería Aeroespacial y entrar en el mundo de la aviación. Aquí hay varios caminos para hacerlo y me estoy informando. Puedes acceder a través de algunas universidades, por la escuela de formación de pilotos o por el propio Ejército del Aire", señala Álvarez. Su amigo quiere ser entrenador de fútbol. "Creo que me voy a inclinar por estudiar Ciencias de la actividad Física y Deporte para tratar de conseguir ese objetivo, aunque todavía me queda tiempo para pensarlo bien porque tengo 15 años", señala Lucas Fernández.

La jornada de ayer sirvió para poner el sello a una semana llena de actividades enfocadas a la orientación en el centro ovetense, que también acogió diferentes mesas redondas a lo largo de toda la mañana.