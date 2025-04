Las familias del Balonmano Vetusta exigen una pista para la cantera: "No queremos migajas"

Las familias de los niños que juegan en las categorías inferiores del Balonmano Vetusta, club de cantera de este deporte en Oviedo, ya no aguantan más. El pasado sábado, aprovechando la celebración del último encuentro de la temporada del primer equipo en el Florida Arena, organizaron una cacerolada para hacerse oír y para exigir unas "instalaciones dignas" en las que puedan entrenar y disputar sus partidos los niños que forman parte del club, una entidad que cuenta con unos 200 deportistas de todas las edades. "Queremos pistas, no migajas", rezaba una pancarta expuesta por las familias durante la protesta organizada en el Florida Arena.

Al no poder entrenar en polideportivos municipales, los equipos inferiores del Balonmano Vetusta se ven obligados a hacerlo en colegios como el Germán Fernández Ramos, una situación que se lleva repitiendo desde hace demasiado tiempo y que, según exigen las familias, tiene que solucionarse de inmediato. "Lo que queremos es que los niños puedan entrenar en unas canchas en condiciones y que puedan jugar los partidos en una pista con gradas, no en colegios que están abiertos al frío en invierno y que no cumplen las condiciones", explica Fernando Álvarez, que hace de portavoz de los familiares. "Lo único que pedimos es que estén en polideportivos en condiciones, nada que no tengan otros equipos", añade.

Los pequeños jugadores también se suman a la protesta y le piden al Ayuntamiento que los ayude cuanto antes. "Últimamente estamos entrenando en el colegio Germán Fernández Ramos, pero es una pista que está llena de piedras y nos hacemos daño. Necesitamos tener una pista buena para aprender a tirarnos y poder jugar mejor", dice Marta Álvarez Coviá, la portera del equipo femenino infantil, unas niñas que acaban de proclamarse campeonas de Asturias a pesar de las limitaciones.

Aunque las protestas han sido organizadas por las familias de los jugadores de la cantera, los responsables del club también han manifestado en diversas ocasiones que la falta de instalaciones supone un grave problema para la entidad. "Este año tenemos sólo categoría infantil, pero al año que viene tendremos también cadetes y la situación va a ser aún peor. En total tendremos cinco equipos de esas categorías más los ocho de alevines y benjamines que entrenan y juegan en los colegios", explica Eduardo Valdés, que es el presidente del Balonmano Vetusta. "Con tal de tener algún polideportivo en el que trabajar nos daría igual el sitio en el que estuviese, el problema es que ahora mismo están todos ocupados", añade Valdés.

El presidente ofrece algunas soluciones. "La mejor sería construir nuevos polideportivos porque es evidente que Oviedo los necesita, pero también se podrían reorganizar los horarios o permitir que dos equipo entrenen al mismo tiempo dividiendo las pistas", subraya.