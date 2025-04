El Camino Primitivo es el segundo que más crece, por detrás del portugués

El número de personas que realizan el Camino de Santiago Primitivo no encuentra límite. El crecimiento entre enero y marzo fue del 121% si se compara con el mismo periodo de 2019; y si se analiza un año completo, en 2024 hubo un 56% más de caminantes respecto a los datos de 2019. "Somos los segundos que más crecemos detrás de la ruta portuguesa de la costa". Así lo explicó, este lunes, una hora antes del apagón, el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, durante la presentación de un manual de recomendaciones realizado por la asociación de empresarios. Normas básicas, pero a la vez elementales para seguir creciendo y "colocar esta ruta como una de las más relevantes".

El encargado de explicar estos puntos fue Manuel López, quien comenzó recordando que esta ruta milenaria sigue manteniendo los habitantes en la zona rural gracias al consumo que realizan en las tiendas, comercios y establecimientos de descanso. "Toda esta gente transforma los pueblos y negocios por los que discurre", detalló.

Entre las medidas que ha de tener en cuenta un peregrino antes de empezar el Camino Primitivo es realizar una preparación física para que el cuerpo no sufra realizando las largas rutas. "Hay que adaptar las etapas a las condiciones de cada uno. No forzar para cumplir las etapas establecidas". También es básico estudiar qué servicios hay a lo largo del trayecto y no sobrecargar la mochila. "No hay que cargarla de cosas innecesarias; el peso recomendado es el 10% del corporal".

¿Qué meter en el equipaje? La ropa ha de ser ligera, transpirable, lavable y de secado rápido. También zapatillas de senderismo ya usadas para evitar rozaduras así como protector solar, gorras, sombrero y un botiquín con lo indispensable para curar las heridas de los pies. De forma paralela, los peregrinos disponen de servicios de envíos de mochilas entre las etapas e incluso al aeorpouerto o al propio domicilio.

Respecto a los móviles, López recomendó estar siempre pendiente de evitar quedarse sin batería y como indispensable califican descargar los mapas y guías de la ruta previamente porque "en muchas zonas no hay cobertura". No obstante, un elemento básico siempre es disfrutar de los paisajes que llevan desde la Catedral a Oviedo hasta Santiago de Compostela. Ya se sabe lo que dice el refrán "quien va a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y deja al señor"

Otra recomendación clave es reservar los alojamientos. "Es una práctica recomendable porque da una cierta libertad a la hora de hacer la ruta". De esta forma, los peregrinos garantizan tener una cama donde dormir y poder hacer la ruta. Si el peregrino siente que no puede más antes de tiempo, ha de llamar para anular la reserva.