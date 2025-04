El instituto de Pando recauda 700 euros para la asociación Galbán

El instituto Pando perdió a dos de sus alumnos en sendos años. El primero, Samu Koch. Sufrió un carcinoma de Nut, un cáncer que no tiene investigación ni cura. Su fallecimiento se produjo el 15 de febrero de 2022, día de lnternacional del Cáncer Infantil, cuando tenía 17 años. El segundo, Juan Rodríguez. No pudo superar las heridas que sufrió en un accidente de tráfico ocurrido en marzo de 2024 en El Caleyo. Dos pérdidas que los miembros de este centro educativo no olvidan. Es por ello que a principios de abril organizaron la segunda edición del memorial "Samu y Juan" con un campeonato de colp ball.

Esta iniciativa sirvió para recaudar 700 euros para la fundación Galbán. El dinero ya está en manos de la presidencia de la asociación Lennart Koch. "Muchísimas gracias a Diego Moreno y al resto de compañeros del Departamento de Educación Física por la organización, y al equipo directivo y resto de profesorado por apoyarlo. Y, sobre todo, gracias a todo el alumnado participante por su entusiasmo y generosidad", comentaron desde la entidad.