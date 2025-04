Miguelo seduce a la cámara como nunca con galardones en varios países

Miguelo García está convencido de que en su éxito dentro del campo de la interpretación ha tenido mucho que ver su larga experiencia en el mundo de la noche. "He aguantado a tantos pelmazos en las barras que tuve que aprender a actuar por salud y por supervivencia", asegura el ovetense, un hostelero de éxito que ahora triunfa en la gran pantalla. Sin ir más lejos, Miguelo García acaba de recibir el premio al mejor actor en tres festivales internacionales de cine independiente por su papel protagonista en el mediometraje "Solo", dirigido por José Luis Cuendia, rodado íntegramente en Asturias y con un equipo integrado exclusivamente por asturianos.

El último trabajo frente a las cámaras de Miguelo García ha sido reconocido en el Festival Internacional de Roma, en el Dubai Indie Film Festival y en el Festival Independiente de San Francisco. Se trata de una adaptación de un cuento del escritor lavianés Armando Palacio Valdés, una historia en la que el hostelero ovetense interpreta a un asturiano al que le han ido bien las cosas tras haberse establecido en Madrid y un verano decide volver en vacaciones a su pueblo natal con su hijo pequeño para reencontrarse con su pasado y con las tradiciones del campo asturiano. "Me gustaría destacar el papel que hace Mateo Maylín, que es mi hijo en la película. Es tan guapo el condenado que se lo come la cámara", asegura Miguelo.

El mediometraje, que dura unos treinta minutos, está grabado en la zona de Cangas de Onís, en el entorno del río Dobra. "No puedo contar la historia entera porque perdería la gracia, pero hay mucha asturianía y bastante drama", señala Miguelo, que añade los tres reconocimientos como mejor actor al recibido en 2022 en el Festival Internacional de Cine de Nueva York por su papel en "Frente al silencio", una película de Emilio Ruiz Barrachina.

La carrera como actor de Miguelo García comenzó "como un juego" y cada vez es más prolífica. "Un director de cine, Julio de la Fuente, me conoció un día y me propuso hacer un corto que se llama ‘El bus de las ocho y diez’, que fue grabado en un solo día en un autobús durante el trayecto Oviedo-Villalpando y Villalpando-Oviedo. Así empezó todo", señala Miguelo García. A partir de ahí, además de varias incursiones de éxito en el teatro, ha participado junto a actores de renombre en largometrajes como "Golpe a Golpe", "Tristesse", "El Hogar", "Broken Poet", "Bernarda" o la serie televisiva "Águila Roja". También aparece en la serie "Perdiendo el juicio", que se está ofreciendo actualmente en la plataforma de Atresplayer.

Pero la cosa no se queda ahí. "Me ofrecieron una serie de estas diarias de sobremesa, pero lo rechacé porque todavía no tengo la carrera consagrada y tengo otros negocios. Para hacer ese tipo de trabajos se exige una presencia diaria en el rodaje y yo tengo otras cosas que atender. Si supiese que después de eso me van a salir otros trabajos encadenados me arriesgaría a dejar lo que tengo aquí, pero así no puede ser, eso es muy arriesgado y sacrificado", explica García, que tiene dos locales de copas en Oviedo y otros dos en Gijón, junto con otros socios.

Eso sí, a corto plazo ya tiene planes. "Voy a rodar dos películas y tengo otros dos o tres proyectos sobre la mesa, pero prefiero no hablar de eso porque, como se dice en el mundo de la interpretación, siempre que se habla se chafan las cosas", subraya. n