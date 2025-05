"Confío cada vez más en la música"

Joyce DiDonato (Kansas, Estados Unidos; 1969) es una de las grandes figuras de la lírica contemporánea y una vieja conocida del público ovetense, ante el que ha actuado en varias ocasiones. El domingo 4 de mayo, a las 19.00 horas, volverá a salir al escenario del Auditorio Príncipe Felipe, para cantar el rol de Storgè en el oratorio "Jephtha", de Händel, programado en el ciclo de conciertos que organiza la Fundación Municipal de Cultura, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. DiDonato actuará con el coro y orquesta "Il Pomo d’Oro" y con Francesco Corti en la dirección musical.

-¿Qué le movió a asumir el papel de Storgè en "Jephtha"?

-Esta es una nueva colaboración con "Il Pomo d’Oro" que, simplemente, no podía dejar pasar. Llevo años cantando con este grupo, de forma continuada, y cada vez que lo hago resulta una experiencia extraordinaria. Por eso, ante la oportunidad de interpretar esta obra maestra junto a ellos respondí con un sí inmediatamente.

-Storgè es un personaje de gran intensidad emocional. ¿Cómo se ha preparado para transmitir su conflicto interno a través de su interpretación?

-Canté por primera vez su inmensa escena "Scenes of horror, scenes of woe" al inicio de mi proyecto "In War & Peace", hace ya varios años, así que sus visiones turbadas y su estado atormentado me han acompañado desde entonces. Lamentablemente, resulta fácil trazar paralelismos entre el mundo por el que ella se lamenta y la época actual.

-Usted ha interpretado varias obras de Händel. ¿Hay algo que haga que "Jephtha" destaque entre todas ellas?

-No puedo separar el hecho de que "Jephtha" fue el último oratorio que compuso Händel de la situación vital del artistas, que mientras lo escribía perdía la vista rápidamente. Percibo con intensidad la lucha interna de un hombre que intenta hacer lo correcto mientras se enfrenta de manera descarnada a su propia mortalidad. Me conmueve profundamente encontrar en esta obra su duelo, su despedida y su visión de la moralidad, tan cruda y vívidamente retratada. Vista en ese contexto, es una obra realmente sobrecogedora.

-Usted suele referirse a la música como a una herramienta de transformación. ¿Encuentra esa fuerza también en "Jephtha"?

-No estoy del todo segura todavía.

-Después de tantos años como lleva sobre los escenarios, ¿cómo ha evolucionado su manera de abordar la interpretación y papeles como este?

-Confío cada vez más en la música. En el escenario intento dar todo lo que soy, pero también apartarme por completo, dejar que hable por sí sola. Esa confianza lleva tiempo y hoy en día la busco más que nunca.

-Oviedo le ha recibido con entusiasmo en ocasiones anteriores. ¿Qué recuerdos guarda de sus actuaciones en la ciudad?

-¡El público! Y la sala. Llevo a ambos grabados en mi corazón y esa sensación me hace que quiera traer a Oviedo cada nuevo proyecto que creo.

-Mirando al futuro, ¿cómo imagina el próximo capítulo de su carrera musical?

-Lleno de curiosidad y conexión.