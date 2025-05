"El Antiguo necesita su plan integral, mejoraría la calidad de vida"

La vinculación de Sandra Sutil (Infiesto, 1970) con el casco viejo ovetense comenzó mucho antes de ser alcaldesa de barrio. Se gestó hace ya tres lustros por su amistad con Irene García, fundadora de la Asociación Comercio Oviedo Antiguo (ACOA). "A raíz de su desgraciada pérdida, sigo vinculada en su lucha y dedicación por esta asociación, siempre con el apoyo de los comerciantes", afirma Sandra Sutil. Una implicación que se estrechó aún más "al venirse con la familia a residir al casco antiguo".

¿Cómo va el latido vecinal y comercial del Oviedo antiguo?

El latido es bueno por cómo se siente en la zona. Si trabajas y vives en ella es algo especial la conexión entre ambas facetas, pero no todo el mundo vale. Hay bullicio en ciertas horas y días. No se cuida como en otras ciudades, es lo mismo que reclamamos desde siempre.

¿Es una zona más atractiva para vivir, visitar o trabajar?

Es una zona más atractiva para, en primer lugar, visitar, y en segundo, para trabajar. Vivir, depende en qué zonas y calles.

El Antiguo es el barrio más turístico de Oviedo. ¿Cómo valora la convivencia entre los turistas y los vecinos?

La relación entre turistas y vecinos es muy buena. El turista, hasta la fecha, suele ser tranquilo y educado.

¿No hay tensiones por la profusión de alquileres turísticos, como en otras ciudades?

Por el momento no las hay. El Antiguo no es una de las zonas más demandadas para vivir, sobre todo en algunas calles. ¡Es una pena que no haya más vecinos! Los apartamentos turísticos están permitiendo, al menos, que se rehabiliten muchos edificios y haya habitabilidad.

Las denuncias por ruido y exceso de decibelios son una reivindicación clásica de los vecinos, como decía. ¿Cómo está la situación actualmente?

No vemos cambios, sigue igual, mucha gente sigue quejándose.

La solución al ruido pasa por aplicar las normas con la ley en la mano y atender las denuncias con agilidad

¿Alguna sugerencia o propuesta para combatir este problema?

Las soluciones pasan porque los organismos competentes con la ley en la mano la apliquen a aquellos que no cumplen las normas, o endurecerlas. Y escuchar y atender las reclamaciones y denuncias de los afectados con más agilidad.

¿Qué nota le pondría a la seguridad ciudadana en el Antiguo?

Un 6,5.

¿Se nota la presión turística en el precio de los alquileres de pisos y locales comerciales?

Aún no, estamos muy lejos de lo que debería ser. El casco antiguo todavía necesita el plan integral para que suba su demanda.

¿Qué respuestas debe dar el plan integral al barrio?

El plan integral no es algo nuevo. Partidos políticos, asociaciones y vecinos se han hecho eco desde hace muchos para que lleve a cabo. Es algo que ya se ha hecho en otras ciudades y es una necesidad para fomentar, reactivar y garantizar el valor patrimonial, su actividad económica, su población, su edificación y su conservación. En definitiva, mejoraría la calidad de vida.

¿Qué rasgo singular destaca del día en el casco histórico?

La cercanía de la gente y la proximidad de sus habitantes, siempre dispuestos a ayudar. Es algo realmente sorprendente.

¿Cuáles son sus principales inquietudes o peticiones cuando se reúne con algún concejal del Ayuntamiento de Oviedo?

Son varias. Los problemas de ruidos, calles y zonas con pavimento en mal estado, pintadas, algún acto vandálico y que se lleve a cabo el ansiado plan integral.