"La idea de peronismo no se explica, se disfruta en el relato"

-Flipo con la cantidad de flipados que hay haciendo cosas flipadas dentro de "El peronismo explicado a los españoles"

-Sí, soy fan más de los personajes peronistas que del peronismo en sí mismo. El peronismo no se explica a través de lo ideológico, sino que se disfruta a través de relatos.

Darío Adanti (Buenos Aires, Argentina, 1971) es un historietista, ilustrador y animador que hace en Madrid la revista satírica "Mongolia", pero que lleva muchos días y noches respondiendo a los españoles que le preguntan por el peronismo para hacerse una idea. Ha decidido pasar de las palabras a los escritos con el libro "El peronismo explicado a los españoles", casi 300 páginas de relato, con algunas ilustraciones-ficha de la galería de insólitos cuyas vidas estuvieron marcadas por la figura de Juan Domingo Perón en Argentina en los años que van desde 1895 a 1974, los que vivió este militar y político que fue tres veces presidente de la nación austral. Adanti presenta este ensayo hoy en la librería Matadero Uno de Oviedo a las 7 de la tarde y mañana en el Toma 3 de Gijón con Eduardo Infante.

-Usted explica el peronismo, pero ¿el español que lo entenderá?

-Espero que sí, al menos por qué fracasaron los liberales y las izquierdas en la Argentina del siglo pasado y por qué un general nacionalista fue el responsable de crear un gran Estado de Bienestar y el mayor reparto de riqueza que vivió aquel país, y todo con una coalición de izquierdas y derechas que hoy y desde aquí resulta imposible de imaginar.

-¿Y hacerse una idea de por qué hay una Argentina de Milei?

-Hablo de la fundación del peronismo, es decir, del peronismo con Perón vivo. Una vez que muere Perón resumo rápidamente lo que llamo el postperonismo y acabo hablando un poco de Milei. El fenómeno Milei, además de su contexto argentino, es también global porque está en la línea de los populismos de ultraderecha que están ganando elecciones en las democracias liberales… Aunque sean anti globalistas, ¿hay algo que más globalizado hoy que las ultraderechas conspiranoicas y esperpénticas? En el mundo actual lo identitario y emocional es mucho más efectivo para conseguir mayorías que lo ideológico, y en eso el peronismo fue pionero.

-¿Papá o mamá? ¿Perón o Evita?

-La izquierda peronista defiende el legado de Evita pero es crítica con Perón, mientras que la derecha peronista no veía bien que Evita se metiera en política. Son más del general. Me encantan los dos. Son personajes increíbles. A Evita es mucho más fácil entenderla por su origen humilde, su empatía con los pobres y su muerte trágica y prematura. Perón fue un líder de una capacidad política increíble, pragmático y contradictorio como buen líder político. No idealizo, pero puedo ponerme en sus zapatos y sentir el vértigo de ese juego de ajedrez del poder que le tocó y entender hasta sus decisiones más censurables.

-¿Qué y cuánto tiene usted de peronista por ideología o por haber crecido en Argentina?

-Siempre aclaro que no soy peronista, pero, sobre todo, no soy antiperonista. En Argentina el que no es peronista es antiperonista y esa polarización llevó a perseguir, encarcelar y fusilar a mucha gente pobre y trabajadora por ser peronista. No soy identitario, soy muy poco emocional, pero puedo entender un movimiento de masas popular y ver características del país donde nací. Lo que me gusta del peronismo es que es caótico y festivo y que ha resistido décadas de persecución. Pero yo soy fóbico y no me van ni los festejos ni las multitudes… Supongo que en tiempos de Perón no hubiera encajado bien su personalismo, la propaganda y la vena autoritaria que tenía. Por nacer en Argentina y gustarme la cultura popular soy un poco peronista. El antiperonismo es una forma inversa de peronismo y por eso es peronismo después de todo.