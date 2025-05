"Lo de los niños de Fitoria es tremendo, nunca creí que pudiese ocurrir en Oviedo"

La liberación de los tres niños de entre ocho y diez años que vivían encerrados por sus padres en un chalé de Fitoria ha conmocionado al país. El concejal del área de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, se muestra "emocionado y orgulloso" de que los agentes de la Policía Local de Oviedo hayan sido quienes "devolvieron a la vida" a los pequeños.

-¿La operación "casa de los horrores" ha sido la más importante de la historia de la Policía Local de Oviedo?

-Por el conocimiento que tengo del cuerpo desde hace años y por lo que me cuentan los veteranos, me atrevería a decir que sí. Aunque no me gusta mucho eso de la "casa de los horrores", prefiero hablar del rescate de los niños de Fitoria.

-Así la bautizaron los agentes que entraron en el chalé por primera vez. Salieron aterrados con lo que vieron allí.

-La verdad es que para ellos fue impactante, sobre todo porque los principales afectados son niños y porque las condiciones en las que estaban no eran para nada adecuadas. Lo explicó bien claro el comisario jefe, la vivienda era un espacio insalubre. Lo que me contaron, las fotos que he visto y los vídeos que me han hecho llegar demuestran claramente que esos niños no podían seguir en esa casa. Y muchísimo menos enclaustrados como estaban. Nunca pensamos que algo así pudiese ocurrir en Oviedo.

-Los investigadores aseguran que llevaban cuatro años sin salir siquiera al jardín.

-La verdad es que es tremendo. Lo más importante es que los niños están bien y bajo la protección del Principado, que no tienen ninguna patología física y que tienen muchos profesionales a su lado para ayudarlos a integrarse y a recuperarse.

-Usted es psicólogo y ha sido profesor durante 42 años, ¿Qué impacto psicológico va a tener este encierro tan prolongado en los menores?

-Con estas cosas hay que ser muy prudente y dejar que sean quienes están llevando el caso los que hagan valoraciones y actúen en consecuencia, pero desde mi experiencia creo que va a haber mucho trabajo por delante porque esto les ha tenido que afectar seriamente. No obstante, tengo la esperanza de que, dada la enorme plasticidad y la capacidad de adaptación de los niños de estas edades, puedan lograr superarlo. Es muy importante que los tres estén juntos y que se apoyen.

-¿Y qué cree que ha podido pasar por la cabeza de esos padres?

-Repito que hay que guardar toda la prudencia del mundo, pero los expertos que se han pronunciado ya hablan de que quizá alguno de los padres, o los dos, sufran algún tipo de patología. Mi opinión es que la pandemia pudo haberles afectado. Eso de que los niños llevasen puestas tres mascarillas, ese miedo extremo a supuestos contagios, que ellos sigan llevando mascarillas en la cárcel... Creo que estaban obsesionados.

-¿Han aprendido algo de esto? ¿Podría haberse detectado antes?

-Parece mentira, pero ni siquiera los vecinos se habían dado cuenta hasta que nos llegó la denuncia. Creo que no era fácil de detectar y que lo hemos logrado gracias a un trabajo excelente, discreto y eficaz de la Policía Local. Nos han llegado felicitaciones de toda España.

-¿Qué le diría a quienes piensan que los agentes municipales sólo están para poner multas?

-Pues que esta operación demuestra claramente que no es así, Esta operación y todo el trabajo diario que se hace en Oviedo. La gente me para por la calle y me felicita por cómo está funcionando la Policía Local.

-Podría ir mejor aún si hubiese más plantilla, ¿no es así?

-Por supuesto. Ahora mismo no llegamos a 200 agentes y lo ideal sería tener 300. Con el número de efectivos que tenemos hacemos milagros. Ahora hay un proceso selectivo en marcha para incorporar 32 agentes, pero este año se nos jubilan 20, así que no es fácil aumentar la plantilla.

-¿Y por qué no contratan más?

-No porque no queramos. La tasa de reposición estatal nos lo impide. El año que viene incorporaremos a otros 51, pero habrá que ver cuántos se jubilan. No es fácil.

-¿Entonces cuándo se va a llegar a la cifra óptima de 300?

-Es una buena pregunta, pero tiene difícil respuesta. Me encantaría que fuese lo más pronto posible, pero no depende de nosotros. Habría que quitar esa dichosa tasa de reposición.

-Eso permitiría poner en marcha servicios tan demandados por los ciudadanos como la policía de barrio o de proximidad.

-En el momento que tengamos los agentes suficientes, la policía de barrio va a ser una realidad, para ello estamos peleando. No obstante, quiero resaltar que la policía ya está por todos los barrios.

-¿Qué más se podría hacer con más policías?

-Innumerables cosas. Una de nuestras ideas es la de implantar la policía turística para estar al servicio de los visitantes. Oviedo está creciendo de una manera extraordinaria en turismo en congresos y en actividades y creo que s e necesita.

-¿Sería convertir a los agentes en guías turísticos?

-Ni muchísimo menos. Sería tener personal preparado, con idiomas y que, además de sus labores diarias, puedan ocuparse de atender a los visitantes. Está demostrado que uno de los atractivos de Oviedo para el turista, además del cultural o el gastronómico, es la seguridad y la Policía Local ha de ser un ejemplo en este sentido.

-Llega la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, ¿qué papel va a tener la Policía Local?

-Estamos metidos de lleno. Aprovecho para decirle a la gente que no se preocupe porque vamos a dar tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación y nadie va a tener ningún problema.

-Hay quien tiene miedo a no poder entrar en el centro con su coche o a que se incrementen las multas.

-Repito que no va a haber problemas. Lo único que haremos será adaptarnos a algo que ya hay en grandes ciudades europeas y los ovetenses, como hacen siempre, serán un ejemplo.

-¿Cómo está la plantilla de bomberos?

-Pues ahora estamos en un proceso para incorporar a 14 bomberos porque también estamos escasos de efectivos. No obstante, con esas incorporaciones llegaremos a una plantilla de 75 y la necesidad sería de 80, así que estamos cerca. También hay que seguir trabajando, pero tenemos grandes profesionales que demostraron su gran valía con creces durante el incendio del Naranco.

-Los voluntarios de Protección Civil también echan un buen cable.

-Por supuesto. No me canso de alabar su labor. Esos si que tienen un valor incalculable porque no reciben nada a cambio, sólo el reconocimiento de los ciudadanos y del Ayuntamiento, por supuesto.