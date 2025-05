"En veinte años se ha hecho más que en siglos por la Catedral"

Fue una de las primeras personas en descubrir el expolio a la Cámara Santa en la mañana del 10 de agosto de 1977. "Entré con Ignacio Laizola, íbamos arriba y nos quedamos helados, nos parecía que aquello no podía ser". Benito Gallego (Villamoratiel de las Matas, 1942) llevaba aquel verano poco más de año y medio en la Catedral de Oviedo, a la que llegó tras sacar la oposición de penitenciario; hoy es el deán, un cargo en el que está a punto de cumplir quince años en una Catedral que recibe a cerca de 150.000 turistas al año, una cifra a la que hay que añadir los fieles, las personas que acuden a actos religiosos, las clases de religión o de catequesis que pasan por ella además de los dos mil "amigos" que la frecuentan de manera regular, a cambio de una cifra simbólica anual. Números que revelan un poder de convocatoria y atracción incuestionable.

La Catedral supone más de media vida de Benito Gallego, que este año alcanzará sus bodas de oro en la Sancta Ovetensis. A la súbita impresión por aquella Cámara Santa asaltada, con la Cruz de la Victoria, el símbolo de Asturias, reducida "a trozos de madera" sin sus joyas preciosas, y la Cruz de los Ángeles, orgullo de Oviedo, hecha añicos, han seguido otras imágenes ya grabadas en su retina, como la transformación de la Catedral "en un Oviedo que cuando llegué me parecía negro, oscuro", a su imagen actual. "En los últimos veinte años se ha hecho más que en siglos, se ha restaurado la Catedral, de tal modo que ahora se puede visitar en cualquier rincón; una labor que ha sido fruto del plan director tras el convenio episcopal con el Gobierno en los años 1995 y 1996. La Catedral ha dado un salto muy importante".

-¿Sería posible hoy en día un robo como el de la Cámara Santa de 1977?

-Creo que sería imposible, impensable que pasara algo así, pero también nos parecía entonces. De aquella se entraba en la Cámara Santa, no había verja prácticamente, se abría y no había vigilancia, ni pantalla ni alarmas. Hoy, por lo menos, tenemos los medios, pero con la historia, cuando se juzga con parámetros actuales, no acertamos.

El leonés Benito Gallego llegó a Oviedo tras sacar la plaza de penitenciario en 1975, unas oposiciones que se dejaron de convocar en 1983. "La figura de penitenciario tiene que haberla en todas las catedrales, es un sacerdote que dedica su tiempo principal a confesar y por él deben pasar los pecados que tienen una reserva especial al Arzobispo como, por ejemplo, el aborto provocado o la apostasía. Hay incluso otras faltas que van a la Santa Sede, como profanar las sagradas especies o las ropas consagradas o las de los sacerdotes que falten a su obligación de secreto y sigilo sacramental", detalla. Gallego sigue fiel a su condición de penitenciario, con presencia diaria en el confesionario de la Capilla del Rey Casto. "Es uno de mis rincones de la Catedral, paso allí mucho tiempo", subraya un deán que resume la relevancia del templo en la historia de la ciudad y del casco antiguo. "La Catedral vino a ser el centro desde el siglo IX. Hace poquito, en 2021, hemos celebrado los mil trescientos años de aquel 13 de marzo del año 821, cuando se funda la Catedral por Alfonso II, que construye los espacios en honor de Santa María y el panteón real; la Basílica en honor del Salvador y los doce apóstoles, que es el centro, y una iglesia en honor de San Miguel, que es la Cámara Santa actual. Esto es lo más antiguo de la zona pero, sin duda, el Oviedín no se entiende sin la Catedral y en torno a ella ha girado mucho la vida durante siglos".

Más de mil trescientos años de relación cordial con los vecinos del entorno, a juicio de Benito Gallego, quien también ha sido canónigo fabriquero de la Catedral. "Ha ido bien. Hubo algún inconveniente, según las actas más antiguas, con las Pelayas por las campanas. Y ahora mismo, si suenan por alguna razón cuando estás celebrando, no te dejan oír nada. Tienen un campanario formidable. Pero con los vecinos nunca ha habido un problema especial, a veces vienen a buscar algún gato por el jardín de los Reyes. Han dado problemillas, algún desaguisado en los retablos. También las palomas han hecho mucho daño, llegaron a anidar en el pórtico".

Una de las asignaturas pendientes a las que ha debido dar respuesta el cabildo catedralicio con Benito Gallego al frente es la de la convivencia entre un templo religioso con actividad de diaria y el flujo de visitas ajenas totalmente al culto. "Fue algo que nos ha costado encajarlo, pero por fin se hizo en 2014, en Oviedo. Es algo muy uniforme en casi todas las catedrales. Hay una misa a las nueve y cuarto todas las mañanas y está abierta para todo el mundo. A las diez, cuando los canónigos terminan las celebraciones , la Catedral se abre para los turistas, que pasan por la recepción; pero la gente que viene a la celebración o a rezar al Santísimo entran por la capilla del Rey Casto y no se les pide nada, ni se pregunta como ahora, que estamos en Año Jubilar, y vienen de las parroquias y arciprestazgos y entran por el acceso parcial, por el Tránsito de Santa Bárbara, la más próxima a la Cámara Santa y al museo" .

El cobro de una entrada, sólo a los turistas, nunca a los fieles o a quienes acuden a algún culto en la Catedral, costó al principio. "¿Cómo voy a pagar en una iglesia?, nos decían, se daban ese tipo de situaciones. Pero se ha tenido que cobrar una cantidad para mantener abierta la Catedral. De lo contrario no había manera. Tendríamos que tenerlo todo cerrado. No podíamos mantener gastos como el de la luz", asegura Benito Gallego. El cobro no parece haber restado visitas turísticas. En el año 2024 pasaron por los tornos de las taquilla 150.000 personas.

En paralelo al cobro de esa entrada para los visitantes, la Catedral ha ideado un sistema, "pensado sobre todo en la gente de Oviedo, de Asturias, para que se hicieran socios. Pagan 10 euros al año y se les da una tarjeta con la que pueden entrar siempre que quieran, ya sea para ir al museo, a ver una capilla, a donde quieran. Y en invierno, cuando hay menos visitas, de noviembre a marzo, se tiene también con ellos un detalle en forma de charlas de especialistas, profesores de la universidad o de gente que conoce muy bien la Catedral", explica el Deán. La iniciativa cuenta con buena acogida, a tenor de las cifras. "Ahora habrá unos dos mil socios, yo les suelo decir que son amigos de la Catedral. En la pandemia se bajó de ese número, pero se ha vuelto a recuperar".

Dedicación "full time"

Benito Gallego cumple este año un doble aniversario: cincuenta años de su llegada a la Catedral de Oviedo y quince de su elección como deán. Fue además, canónigo fabriquero durante veinticuatro años, hasta ser relevado en ese puesto por José Ramón Garcés, el párroco de Santa María la Real de la Corte.

Y a toda esa trayectoria, de dedicación "full time", hay que añadir otro desempeño llamativo. Es exorcista, una labor que nada tiene que ver con su condición de deán o de penitenciario de la Catedral. "El ejercicio de esa facultad compete al Obispo, pero puede delegar puntualmente ante un caso concreto, o bien de manera indefinida. Ahora llevo diez años", precisa Gallego, quien opta por una discreción, que también pide sobre un cometido para el que, a la formación teologal, añade la adquirida en Roma.

"No hay que darle publicidad porque es un punto de atracción tremendo", pide el deán que, no obstante, tiene acuñada una expresión con denominación de origen: " Suelo decir que e l diablo está muy suelto. Es un ser personal, como insistió mucho el Papa Francisco. Es un ángel caído, no un dios malo, que no puede todo, pero puede mucho. Y si le damos la mano, coge el brazo", advierte. "Es tremendo, pero muy bonito. La gente que pasa por esa situación necesita mucho cariño, mucha comprensión, mucha paciencia alrededor".

Cuando Benito Gallego deje de ser deán, un cargo que se somete cada cinco años a votación del Cabildo y a propuesta del Arzobispo, este leonés que llegó a Oviedo con apenas 35 años seguirá en ese rincón de la capilla del Rey Casto, en el confesionario, su hábitat como el último penitenciario de la Catedral de Oviedo por oposición.

