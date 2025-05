Locura por conseguir un empleo público: 3.000 personas se examinan en Gijón para optar a 61 plazas de auxiliar administrativo en Oviedo

Lo peor, los nervios por la espera debido al retraso en el inicio. Lo positivo, la organización y el emplazamiento. Y para muchas también la satisfacción de que el nivel del examen fuese asequible. Fueron algunas de las valoraciones de los casi tres mil aspirantes –estaban convocados 5.071– para las 61 plazas de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Oviedo y cuyo examen se celebró ayer en el gijonés en el recinto ferial Luis Adaro. "Conseguir una plaza es como que nos toque la lotería", coincidieron en señalar algunos de los opositores.

A primera hora de la mañana, los citados fueron llegando a las instalaciones. El acceso fue a través de un código QR y la prueba se prolongó durante una hora y media en la que los participantes contestaron a un centenar de preguntas de tipo test. Setenta funcionarios municipales controlaron que todo fuese como habían programado durante los últimos meses: "Todo salió bien; impresionaba ver toda la infraestructura y hay que destacar todo el trabajo realizado por el área de Personal del Ayuntamiento", según destacó el primer teniente de alcalde ovetense, Mario Arias. A la salida los participantes compartieron sus impresiones sobre la prueba. "No me pareció muy difícil el examen. Y el sitio ha estado muy bien y organizado", subrayó Gonzalo Somoano, de 27 años y de Avilés, que estudió Administración y Finanzas. Ahora trabaja en un almacén, que le obligará a trasladarse a León, al cerrar su sede en Asturias. "Busco algo en lo mío y estabilidad", amplió.

Andrea San Miguel, gijonesa, reconoce que no preparó "muchísimo ni para nota" el examen, pero cree que era "asequible". Reconoce que el retraso para empezar, "al ser tanta gente para organizar", le hizo aumentar algo sus nervios, pero considera que la organización "fue muy positiva".

Entre los opositores había gente de prácticamente toda Asturias. Y cómo no, de Oviedo. "El único contratiempo fue desplazarse, que me trajeron en coche y me vuelvo en tren. No veo mal que se haya hecho en Gijón, para poder organizar mejor a tanta gente", explicó Daniel Collada, que se quedó "corto de tiempo" y por tanto no pudo disfrutar de unas sensaciones positivas, aunque sí que al menos no se quedó con las ganas de ver el partido del Oviedo en Santander por la tele.

"Para la gente joven el empleo público es la única opción de tener una estabilidad y futuro", confesó Susana Barrero, de 31 años, y de Lugo de Llanera. "Venía un poco a probar suerte, pero para alguien que lo hubiese preparado bien me da la sensación de que no era tan complicado", añade, antes de referirse a que ya hizo algún examen de oposición más. "Me tocó también en Gijón, en la Politécnica, que me gustó más, pero es verdad que no daba para acoger a tanta gente. Aquí en la feria ha estado muy bien organizado", enfatizó.