Concierto de caballeros

Las expectativas que había levantado Samuel Mariño -con las localidades agotadas- en la penúltima cita del curso de la "Primavera Barroca" quedaron más que satisfechas mediante el sobresaliente recital que protagonizó junto a Concerto de’ Cavalieri. En "Nulla in mundo pax sincera" (Vivaldi), el sopranista ya exhibió un espléndido manejo vocal, con delicadeza y sin problemas de afinación en los constantes saltos interválicos, si bien es cierto que mostró una leve tirantez en el registro agudo que solventaría en intervenciones posteriores. El aria "Spirat anguis inter flores" y el "Alleluia" final sirvieron para que el artista venezolano desplegara un torrente vocal plagado de coloraturas que no mermaron ni el volumen ni el color de su timbre, algo metálico, pero sugerente y cálido, al que aportó, en algunos pasajes determinados, un ligero vibrato para añadir más relieve a su timbre. En las arias contenidas en "Il trionfo del Tempo e del Disinganno" (Haendel), Mariño lo fio todo a un sonido envolvente y etéreo imprimiendo una espléndida dulzura al "Tu del ciel ministro eletto", tan solo quebrada por los constantes crujidos de una tabla del escenario que no es la primera vez que da problemas y que convendría solucionar con presteza.

"Un pensiero nemico di pace" destapó, nuevamente, un arsenal de coloraturas y pirotecnia vocal que Mariño enfrentó con su poderoso fiato y solventó con mucho aplomo a pesar de su incómoda tesitura. Los números de "Armida abbandonata" y "Semele" (de Haendel) sobresalieron por su expresividad, hecho al que contribuyó la agrupación Concerto de’ Cavalieri, cuyos tres miembros estuvieron impecables en la "Sonata para violín y bajo continuo nº 6 en mi menor" de Veracini, con unos fraseos ajustados y unas dinámicas bien trazadas -con un violín extraordinario- o en la "sonata para violonchelo y bajo continuo nº 1 en re menor" de A. Scarlatti, donde emergió la imponente sonoridad del chelo, con una elegancia mayúscula en la interpretación de los temas y las distintas melodías.