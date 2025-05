La Guardia Civil cumple 181 años en plena forma y los celebra en Oviedo: "Somos un cuerpo moderno"

La Guardia Civil parece haber bebido de la fuente de la eterna juventud. El cuerpo más longevo de España celebró ayer en Oviedo su 181 cumpleaños demostrando que el paso del tiempo no ha hecho más que resaltar los virtudes de una institución que no para de evolucionar y sigue siendo vanguardia a pesar de su veteranía. "Desde el año de su fundación, en 1884, la Guardia Civil nunca ha permanecido inactiva ni anclada en el pasado. Sin olvidar nuestros principios, siempre hemos estado mirando al futuro sin perder de vista el presente. Ahora mismo somos considerados uno de los mejores y más completos cuerpos de seguridad europeos. Somos un cuerpo moderno", asegura Francisco Javier Puerta Muñoz, coronel jefe de la zona de Asturias de la Guardia Civil.

Durante el discurso que pronunció en el acto de ayer, celebrado por todo lo alto en el cuartel del Rubín, el coronel Puerta hizo hincapié en esa capacidad de adaptación del cuerpo. "Un claro ejemplo es la recién creada jefatura de transformación digital y seguridad, encargada de impulsar y coordinar la modernización tecnológica de la institución, así como la estrategia de ciberseguridad y de seguridad de la información en la Guardia Civil", afirma. "Perseguimos desde la delincuencia doméstica más simple y rudimentaria hasta la delincuencia organizada nacional y transnacional más compleja. Nos hemos preparado para navegar por la red e investigar la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo", añade.

El máximo responsable de la Guardia Civil en Asturias pronunció estas palabras durante la parada militar que año tras año se organiza para celebrar el cumpleaños de la Benemérita. En el patio del Rubín, en ceremoniosa formación, lo escucharon representantes del batallón de especialidades –integrado por miembros de unidades como los Tedax, la Guardia Civil de Montaña o el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS)–, los integrantes del grupo de Seguridad Ciudadana, la banda de música del Regimiento Príncipe o la escuadra de gastadores. Además, también estuvo en el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro; el Fiscal Superior de Asturias en funciones, Gabriel Bernal; veteranos del cuerpo, compañeros de las Fuerzas Armadas y del resto de cuerpos de seguridad y un buen número de autoridades civiles y militares de la región.

Tampoco faltó la delegada del Gobierno en Asturias, que fue una de las que tomó la palabra en el patio del Rubín y también destacó la "brillante evolución" de la Guardia Civil a lo largo de su larga historia. "Durante estos 181 años, el cuerpo ha evolucionado al ritmo de los tiempos sin renunciar a su esencia y eso es admirable. La modernización ha sido constante sin perder valores como la disciplina, la integridad, el sentido del deber y el espíritu de sacrificio", asegura Adriana Lastra. "En un contexto social en permanente cambio, vuestra labor es más necesaria que nunca. Hoy vivimos en una sociedad marcada por la globalización, la digitalización y por nuevas formas de amenaza y la Guardia civil demuestra día a día estar a la altura de las circunstancias", añade la delegada del Gobierno.

Adriana Lastra puso algunos ejemplos de la "labor ejemplar" de la Benemérita. "Cuando la dana golpeó con fuerza al levante español, con 219 fallecidos, desde Asturias salieron unidades que no dudaron en volcarse con la emergencia demostrando que vuestro compromiso no entiende de fronteras ni condiciones", afirma. "También se vio el durante el apagón. Se desplegó toda la fuerza. Y no sólo para mantener el orden público, sobre todo para ayudar a quienes más lo necesitaban", sostiene Lastra.

La delegada del Gobierno recordó que Asturias es la segunda en la lista de comunidades autónomas con menor tasa de criminalidad, un éxito en el que tiene mucho que ver la Guardia Civil. "Es un reflejo de vuestro éxito y vuestro compromiso", señala Lastra, que también aprovechó para poner sobre la mesa la necesidad de incorporar más mujeres al cuerpo. "La creciente incorporación de mujeres al cuerpo es un avance fundamental, aunque aún queda camino por recorrer. El compromiso con la igualdad es firme y en Asturias debemos seguir apostando por un futuro más inclusivo", afirma. "Con el segundo plan de igualdad, en el que ya se está trabajando, damos pasos decisivos hacia una mayor representación y equidad. Estoy convencida de que el futuro será más justo, más fuerte y más representativo si es también más igualitario", añade.

Durante el acto de ayer también se entregaron diferentes distintivos. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo rojo al guardia Marcos Troitiño Limeres, que la recibió acompañado por su mujer y su hija y en silla de ruedas. Troitiño Limeres resultó gravemente herido tras ser arrollado por un turismo cuando perseguía a dos ladrones que acababan de cometer un robo en un centro comercial de Castellón, donde se encontraba de vacaciones con su familia. A pesar de no estar de servicio, el guardia no dudó en salir corriendo detrás de los delincuentes y tuvo la mala suerte de ser atropellado.

También recibieron la Cruz del Mérito por servicios relevantes Beatriz Villoria, por su trabajo en la operación "Muzawara", una red de falsificación de permisos de conducir en la que hubo 41 detenidos; el equipo de la operación "Lila-Escipione",que desactivó un grupo criminal que cometía robos con violencia e intimidación en la zona centro de Asturias y en las comarcas mineras o Emilio José Cueva y Santos de Lera por su actuación durante la oleada de incendios que asoló el suroccidente asturiano en marzo de 2023. El capitán Valentín Escobar habló en nombre de los guardias que se retiran este año. El acto se cerró con el homenaje a los compañeros fallecidos y con un "¡Viva España, viva el Rey, viva la Guardia Civil!".