De Pisón: "Es misión de la literatura que el lector sienta que no está solo"

El escritor Ignacio Martínez de Pisón deleitó ayer al público en el teatro Filarmónica con sus reflexiones sobre literatura y vida dentro del ciclo Tertulias del Campoamor. Memoria en carne viva, palabras sobre el ayer que resuenan hoy. Una clase magistral de casi hora y media sobre la escritura más exigente y fértil en una charla con el periodista Andrés Montes.

De Pisón, a pesar de su larga y premiada carrera, se siente aún "un aprendiz", alguien que va aprendiendo a escribir a medida que "lo va haciendo", y que pone "el contador a cero con cada libro. Tienes un folio y todas las palabras del mundo para crear vida".

Casi nada, casi todo: está en juego el reto de "juntar esas palabras para que los personajes sean de carne y hueso. Lo bueno de llegar a cierta edad es que puedes saltarte las primeras lecciones de ese aprendizaje". Defensor de la tradición del realismo como parte troncal de la Literatura Universal, De Pisón se identifica "cada vez más con esos maestros literarios cuyas obras siguen tan frescas hoy como cuando se publicaron. Es una inversión en un banco seguro. La tradición nunca te fallará. Y con cada nuevo libro hay que pensar que vas a escribir ‘Guerra y paz’, es decir, tratar de ponerte a la altura de los clásicos como desafío".

Al principio se cuenta "lo que tienes más a mano, cuando empecé con 23 años no sabía nada de la vida, ¿de qué podía hablar? De la infancia y adolescencia. A medida que creces ya tienes más reservas de historias que no tienen que ver con tu vida. Me gustan los escritores que investigan vidas ajenas para recrearlas". Los grandes episodios y personajes tienen historiadores y biógrafos para contarlos, un novelista como él se centra en "gente normal, con la complicidad de los lectores que van a reconocerse en circunstancias parecidas, y que se sentirán menos solos. Una de las misiones de la literatura es hacer sentir al lector que no está solo". Su último libro, "Ropa de casa", son unas memorias parciales de tres décadas. Y es que "lo escribí con 63 años, cuando lo más importante, en mi caso, ya ha ocurrido". Encontrar un sentido a lo vivido: ahí está la clave. "Cuando muere alguien importante, como tu madre, se pierden conexiones con el pasado. Y escribiendo sobre ella impides que desaparezcan del todo". Su madre: que importante. Quedó viuda muy joven y muy joven luchó para sacar adelante a cinco hijos. Hasta cuatro tiendas montó. Imposible no conmoverse con el recuerdo tapizado de homenaje que el escritor trazó sobre ella, sin desdeñar una pizca de humor: "Yo estaba convencido de que estábamos viendo ‘Matar a un ruiseñor’ cuando murió mi padre, ella decía que era ‘Los pájaros’. Yo idealizaba su figura como si fuera Gregory Peck, ella sentía como una película de terror que su marido muriese en sus brazos". La hemeroteca le dio la razón al hijo.

Hay quien escanea las fotos de sus padres y los escritores "convertimos en literatura ese pasado". La primera sensación es la que queda: "Yo tuve a mi primer hijo en el 90, al segundo en el 96. Los quiero por igual pero quien me convirtió en padre fue el primero. A partir de los 30 no tienes la misma ilusión al publicar que las primeras veces". Siente que lo más importante ya lo vivió. De Pisón tuvo su primer encuentro con escritores en los encuentros de Verines. Allí conoció a Javier Marías, con quien mantuvo una amistad de diez años. Con Vargas Llosa, igual. Los daños de la vida. Defendió un estilo transparente, "sin cristal esmerilado entre el autor y el lector". Y mostró el bolígrafo con el nombre de Max Aub grabado a modo de recordatorio de esos miles de españoles que se buscaron la vida en el extranjero huyendo de la tiranía: "Me gustaría que alguien escribiera la gran novela sobre el exilio. Sería un proyecto gigantesco".