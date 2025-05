Educación retrasa la obra del colegio de Montecerrao al último trimestre

El colegio de Educación Especial de Latores tendrá, cuando se produzca el traslado al centro que se construirá en Montecerrao de todo el alumnado, "un uso educativo que está aún sin determinar", aseguró la consejera de Educación, Lydia Espina, tras reunirse con representantes de la AMPA (Asociación de Madres y Padres). El encuentro concluyó, según el colectivo, "sin avances significativos", con la idea de continuar con nuevas movilizaciones y sin el visto bueno a incorporar en las nuevas instalaciones una piscina terapéutica como la que tienen en el equipamiento educativo actual desde hace 25 años.

Sí apuntó Espina, tras la reunión, a un nuevo retraso en el inicio de la construcción del colegio de Educación Especial de Montecerrao al fijarlo para el último trimestre del año. La anterior fecha comprometida era finales de agosto o principios de septiembre y la anterior, finales de 2024.

La Consejera trasladó a las familias que cualquier alteración del proyecto, que está en fase de contratación, conllevaría un retraso de en torno a un año. Un cálculo que, según la AMPA, "no es el que hacen los tres arquitectos con los que consultamos, que consideran que si existe voluntad no tiene por qué demorarse". "Si hubieran atendido las reiteradas peticiones que trasladamos durante los últimos años no se estaría en esta situación", apuntó el presidente del colectivo, José Manuel de la Grana. En la reunión, a la que asistieron los directores generales de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime, y de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, las familias tuvieron acceso a los planos de la zona hídrica, que ocupará una superficie de 120 metros cuadrados.

"El tanque de Hubbard solo lo podría utilizar una persona de forma simultánea y supone tirar el dinero de los contribuyentes al hacer una instalación inservible". "Tenemos informes médicos que avalan la piscina terapéutica y la consejera alude a sus informes técnicos, pero que no nos los pueden facilitar por cuestiones de confidencialidad", dijo De la Grana. "Habría que buscar otras alternativas", señaló la Consejera.

Representantes de la AMPA se reunieron, por la mañana, con la concejala de Educación del Consistorio ovetense, Lourdes García. "Desde el Ayuntamiento apoyan la construcción de la piscina", manifestó el presidente del colectivo, que destacó "su capacidad de escucha".

La Consejera aseguró que el Gobierno regional "va a seguir realizando inversiones en este centro", en coordinación con la comunidad educativa. Indicó que la mayoría de las últimas obras comprometidas en Latores ya están concluidas, como la adaptación de un baño, varias mejoras en la accesibilidad y la reparación de un canalón de la fachada posterior sur.

Queda pendiente la adecuación de la zona de aparcamiento de vehículos en el interior de la parcela, que se llevará a cabo durante el verano. La inversión ronda los 100.000 euros, que se suman a los 210.000 euros destinados en la pasada legislatura, indican desde el Gobierno regional. Remarcó Lydia Espina que el centro de Montecerrao tendrá la mayor inversión en un equipamiento educativo del Gobierno regional, con un presupuesto de licitación de 21,6 millones.

De la Grana indicó que disponen de un "informe provisional elaborado por un arquitecto" sobre el colegio de Latores que refleja que "hay muchos incumplimientos". Esta documentación será trasladada al Defensor del Pueblo.

La AMPA pedirá una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón. En los últimos meses, el colectivo ha convocado tres concentraciones de protesta, una ante la Consejería de Educación, y dos ante la Junta General del Principado. La próxima protesta se celebrará, también ante el parlamento regional, el próximo 28 de mayo.