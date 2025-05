Fallece el septuagenario que fue golpeado por una plaza de aparcamiento en Oviedo

El hombre de 77 años, que fue agredido por una discusión iniciada por culpa de una plaza de garaje, ha muerto. No pudo superar las graves heridas que sufrió al caer violentamente al suelo golpeándose la cabeza. Los hechos ocurrieron el último día de febrero en la calle Ángel Muñiz Toca, muy cerca de plaza de la Paz, cuando un agente inmobiliario, de 56 años, accedió al edificio para enseñar una vivienda a un cliente. En el aparcamiento estacionó mal su vehículo y, cuando acabaron la visita, se encontraron con el señor. Según el testigo de los hechos, el hombre les recriminó. No paraba de gritar y no había forma de tranquilizarlo, ni siquiera indicándole que ya se iban y dejaban libre el espacio que habían ocupado.

Fue entonces cuando el agente inmobiliario le reprochó que se estuviese dirigiendo a él de forma poco adecuada. El septuagenario respondió propinándole una bofetada que el hombre le devolvió. Esto provocó que el agredido se desequilibrase y cayese hacia atrás golpeando la cabeza violentamente contra el suelo. Al principio comenzó a mostrar síntomas de desorientación y quedó inconsciente.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los servicios de emergencias. El septuagenario fue trasladado en estado inconsciente hasta el HUCA y esa misma tarde fue operado debido a la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, el agresor fue detenido por un posible delito de lesiones graves.