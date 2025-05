El Vetusta protesta por un agravio: "Somos los únicos sin polideportivo"

"Nos sentimos agraviados. Mientras los demás equipos tienen polideportivo, a nosotros no son capaces de asignarnos uno". Así de rotundo se muestra Fernando Álvarez, padre de una niña de 13 años que desde los siete forma parte de la cantera del Balonmano Vetusta, un club fundado en 2012 e integrado por más de 200 jugadores que dice no recibir por parte del Ayuntamiento el mismo trato que los otros dos clubes de la misma disciplina en el municipio (Balonmano Base Oviedo y Lobas Global Atac). "Entendemos que no haya polideportivos para todos, pero seguro que sí se podrían compartir los que hay", apunta el progenitor.

La entidad lleva meses, si no años, clamando por la necesidad de contar con espacio en los polideportivos para que sus canteranos puedan recibir una correcta formación. Los equipos de categoría infantil femenino y masculino utilizan en la actualidad las canchas de los colegios de Pando y el Veneranda Manzano para realizar sus entrenamientos y disputar los partidos oficiales en los que han sacado excelentes resultados. "No son las mejores instalaciones para la práctica federada, pasamos hasta frío", explican los padres.

La demanda de la entidad llegó al último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento el pasado día 6. Lo hizo a través de una pregunta del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo a la que la concejala de Deportes, Conchita Méndez, explicó que el Balonmano Vetusta participó junto al resto de entidades deportivas del municipio en el proceso de solicitud de espacios municipales y se le asignaron dos polideportivos: el Florida Arena para el equipo absoluto y el de Tudela de Agüeria al equipo senior, además de las canchas de los colegios para los equipos de la cantera. La edil añadió que, sin embargo, el club renunció a utilizar el polideportivo de Tudela de Agüeria por razones que en ese momento desconocía.

Esta respuesta generó indignación en el club, el cual quiso aclarar los motivos por los que se renunció a utilizar el polígono de Tudela de Agüeria. "Teníamos una propuesta para utilizarlo de ocho a diez de la noche, y la mayoría de jugadores del equipo senior son muy jóvenes, por lo que o no tienen carné o lo tienen desde hace poco tiempo y a los padres no les hacía gracia que anduvieran yendo por las noches hasta Tudela de Agüeria", indicaron desde el club presidido por Eduardo Valdés, puntualizando que esa renuncia se subsanó utilizando el tiempo disponible en el Florida Arena para el equipo absoluto con el sénior.

A juicio de la entidad, Méndez confundió "churras con merinas" al abordar la pregunta de la oposición, pues esta versaba sobre la falta de polideportivos municipales para los equipos de la cantera, los cuales tienen que jugar en canchas escolares con superficies desgastadas y abiertas. "A veces tienen que jugar muertas de frío", indican los padres de las jugadoras del infantil femenino.

Este martes, los ediles de IU Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez acudieron a uno de los entrenamientos de la cantera y pudieron constatar en primera persona las condiciones en las que tienen que entrenar y jugar. "O se soluciona esta carencia, o este equipo se pondrá de moda en los plenos municipales", advirtió Llamazares, quien insta al gobierno local a reunirse con los tres clubs de balonmano locales y hacer "un reparto equitativo" de los polideportivos públicos para su utilización. "Hay que escuchar las demandas y si se consigue un acuerdo dejaremos de llevar el tema al pleno", explican desde la coalición de izquierdas.