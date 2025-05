La Tenderina, el entorno de Oviedo donde la zona rural y la modernidad contrastan y que hizo "boom" en el 2000

La Tenderina ya tenía nombre mucho antes de que el barrio le diera una nueva identidad más urbana a lo largo y ancho de todo el siglo XX. La prueba consta en las "Obras Completas" de Gaspar Melchor de Jovellanos, que paraba a descansar en el canapé de El Recreo, bien de camino o regreso de la casa de los Pontiga, en Abuli, una zona cercana a donde casi doscientos años después se levantaría el Palacio de los Deportes, la obra del prestigioso ingeniero de caminos Ildefonso Sánchez del Río que dio un halo de modernidad a la zona fronteriza con Ventanielles en un Oviedo en blanco y negro.

Llegó el color, la construcción de nuevas promociones y el ensanche de un barrio hoy lleno de contrastes, que aún está por rematar. Una situación que alienta reivindicaciones vecinales variadas y justificadas. Un barrio amante del deporte, del fútbol y del ciclismo para más señas.

Las primeras menciones a La Tenderina y Fozaneldi son incluso anteriores a los tiempos del ilustrado gijonés. Un pergamino de la Catedral fechado en 1429 da cuenta "de un huerto cercano al reguero de agua" que va a Fozaneldi, según recogió José Ramón Tolivar Faes en "Nombres y cosas de las calles de Oviedo", obra de 1958 y auténtica joya para acercarse a los orígenes de la capital. En 1597 "las buenas aguas del manantial de Fozaneldi" ya dieron lugar a abrir allí una fuente y en 1681 la peste obligó a tomar "ciertas precauciones en las casas de La Tenderina", como en otros caminos y puertas de la ciudad, en la que supone "la más antigua referencia" que Tolivar Faes halló en su investigación sobre tal denominación.

Primera línea de combate durante el sitio a Oviedo, vivió su particular "ensanche" urbano en las décadas en torno a la Guerra Civil, con la avenida de Torrelavega como punta de lanza del barrio que se hacía ciudad en paralelo a la Tenderina Alta, donde las casas de la fábrica de armas de La Vega destacaban como atalayas. Era cuando las raíces rurales todavía se dejaban notar con una costumbre muy del lugar. "Todas las familias tenían un mote. Estaban los Toribios, los Santolayos, los Cilindros", explica Mari Carmen García, una de las vecinas veteranas de La Tenderina, de los Toribios del Mercadín.

La familia debe su mote a un conocido gaitero, Toribio García "el gaitero de La Tenderina", cuya fotografía se conserva en el Pueblo de Asturias de Gijón. "Está de paisano, con unos a su lado que están cantando, mientras él toca la gaita", añade la nieta, que aporta un dato de las crónicas de sociedad de la época: Toribio hizo sonar el fuelle de su gaita "en la boda de Alfonso XIII" con Victoria Eugenia de Battemberg, en mayo de 1906. La nieta del afamado gaitero es una de las vecinas que pide mayor atención a la situación que presentan hoy la calle El Rayo y el Mercadín. "He presentado más de ochenta denuncias", asegura.

Las cien casas de Fozaneldi

La Guerra Civil pobló de búnkeres, trincheras y nidos de ametralladora La Tenderina, Mercadín, Abuli y San Cristóbal, algunos de los cuales se conservan -aunque ocultos por la maleza- y, sobre todo, en las memorias de las familias que mantienen a alguno de sus miembros a pie de obra, relevo en carne y hueso de historias trasmitidas de padres a hijos. Después de la contienda había que dar vivienda a familias humildes, con techos muy precarios. "Así se hicieron las casas de la colonia de Fozaneldi, como las del Tocote y el Rancho. En Fozaneldi se entregaron las casas con carbón para una semana y con bienes", comenta Mari Luz Riestra Granda, que nació, se crio y vive en el Mercadín y de niña jugó, y mucho, por todos los alrededores.

El grupo, formado por un centenar de casas, fue construido en 1943 con el concepto de vivienda protegida. Un par de décadas antes, el barrio obrero acogía el campo Vetusta, inaugurado en junio de 1924 y escenario de los goles del Real Stadium, uno de los que equipos de cuya fusión nacería el Real Oviedo, apenas dos años después.

Un concejal de la corporación del Ayuntamiento de Oviedo advirtió antes del "boom" de la construcción que el desarrollo urbanístico en La Tenderina, Rayo y Mercadín iba a dar muchos quebraderos de cabeza por su "extrema complejidad". Más de veinticinco años después, La Tenderina está por rematar y ha bajado del listón de los trece mil vecinos, en una zona donde se entremezclan el paisaje urbano y rural, con vistas privilegiadas a tres iconos ovetenses de ayer, hoy y mañana: la Catedral, el Palacio de los Deportes y el HUCA.

El plan especial de La Tenderina, pendiente de desarrollo, afecta a 115 viviendas, muchas de ellas abandonadas y terreno abonado para una ocupación que inquieta a los vecinos por su estado y el riesgo que supone para la seguridad de toda la zona. "Hay motos abandonadas, basura, ratas, un peligro", resume José María Feito, uno de los vecinos que se crio, echó novia y, ya jubilado, sigue en la zona. El y muchos más reclaman medidas como el derribo de las casas más problemáticas por su ruina, además del ansiado Parque del Este, "un pulmón verde", al que aspiran en correspondencia con la realidad del Parque del Oeste.

"Es una pena que esté así, con lo guapo que era este pueblo. Pero vinieron las constructoras, compráronlo todo y ya ves cómo está, con maleza, tapiado o abandonado; no volvieron a mirar por esto", describe Argentina Cuesta, de "noventa y dos años y medio", que vive tranquila en plena calle del Rayo "porque siempre tiene gente con ella" y nunca ha tenido problemas con los okupas. "Al contrario, de hecho la saludaban", afirma su sobrina Mercedes Cuesta. En cambio otras vecinas y vecinos no tienen tanta suerte con las casas ocupadas. "Cuando me vendieron el piso, hace cuarenta me dijeron que en la zona se iban a hacer adosados", recuerda Pilar Alonso que cuando se asoma a su ventana ve demasiadas casas en ruina. "Y a la gente que compró después, le dijeron que aquí cerca iba un gran parque", abunda.

Más jubilados que jóvenes

La Tenderina llegó a ser en 2008 el segundo barrio de Oviedo que más crecía, solo por detrás de La Corredoria, para alcanzar los 13.117 vecinos tras una ganancia de más de dos mil respecto a la década anterior. Aquella tendencia al alza se ha frenado y pese a que la población total del concejo vuelve a repuntar, el populoso e histórico barrio del este no sigue la misma estela de crecimiento. La Tenderina-Fozaneldi contabiliza actualmente 12.935 habitantes, de los que el 10,5 por ciento, en concreto 1.357, son de nacionalidad extranjera. La comunidad más numerosa es la colombiana, con 268 vecinos; seguida de la venezolana, con 126 personas, y la rumana, con 122 residentes, por delante de la marroquí, con 82 personas empadronadas (38 mujeres y 44 hombres).

Una cuarta parte del vecindario, más de 3.200 vecinos, está en edad de jubilación, por encima de los 65 años, mientras que los menores de 19 años, poco más de 1.900, representan menos del 15 por ciento. El resto, más del 60 por ciento del vecindario de La Tenderina y Fozaneldi, cuenta entre los 20 y los 64 años. Cifras que bien valen un centro de salud que dé respuesta a las necesidades conjuntas y crecientes de la propia Tenderina y Ventanielles, otra de las reivindicaciones más repetida cuando se pregunta a los vecinos por las asignaturas pendientes; ya son varias las concentraciones y las asociaciones no descartan una movilización para presionar.