La historia del retrato de "Manolín el Navetu": un cuadro y un personaje que La Tenderina quiere recuperar

El origen rural de La Tenderina se palpa en historias como la de "Manolín el Navetu", un personaje tan apreciado en el barrio que hace más de cincuenta años fue el protagonista de un cuadro. El retrato, cuentan los vecinos, fue obra de un artista, Nandi, y cedido a la asociación de festejos de La Tenderina, que celebraba El Carmen.

"Para que el cuadro no se estropeara, se decidió que estuviera colgado en el bar más antiguo de La Tenderina y si el bar cerraba, pasaba al siguiente en orden de antigüedad para que siempre permaneciera en el barrio". Es la versión coincidente que varios vecinos han hecho llegar al alcalde de barrio, José María Sanjurjo.

¿Quién era Manolín el Navetu? Todavía hay vecinos, como Severino González, que a sus 82 años recuerda a "aquel paisano mayor, sentado en la tienda mixta ‘Casa Olvido’, tomando un vasu de vino y otras veces comiendo un bocadillo de queso y anchoas". El Navetu era muy apreciado, había trabajado toda su vida en la casería de Secades, en la Caleya Cordero, y "el retrato está hecho precisamente como si estuviera dentro del bar, sentado a una mesa y con el bastón en una mano", afirma otro vecino.

El cuadro inició su periplo por los bares de La Tenderina a paso de cierre. Primero estuvo en el bar Emilio, luego pasó al Ciban y el siguiente ya fue Casa Quilo, hasta que cerró hace unos años. Tan original retrato no debía salir de La Tenderina y ahora debería colgar del Bar Madrid, el más añejo de La Tenderina, pero no es así. Su dueño, José Manuel Rodríguez, desconocía la historia del peculiar cuadro, de la que se enteró por el alcalde de barrio, Chema Sanjurjo, pero asegura que "no habría ningún problema para colgarlo aquí si esa es la costumbre". Sanjurjo está tras la pista: "Estaría bien recuperar a Manolín el Navetu para La Tenderina".