Cantera empresarial en el Fontán: "Los beneficios serán para merendolas y viajes"

Un futbolín hecho con pinzas y una caja de zapatos, dibujos hechos a mano, pulseras o plantas. Esos y muchos más productos fueron puestos a la venta ayer por la mañana en torno a la plaza del Fontán por la cantera empresarial de los centros educativos de Oviedo y otros municipios "hermanos". El histórico enclave comercial de la capital congregó a 800 alumnos de un total de 30 cooperativas puestas en marcha por 18 colegios y centros de educación especial con el fin de promocionar el emprendimiento y financiar sus actividades.

Emad Abou y Sandra Amigo, en un puesto de la Fundación Vinjoy. | FERNANDO RODRÍGUEZ

La iniciativa es un clásico desde hace dos décadas, pero ahora estrena nuevo formato. "En vez de hacer un mercado con todos hacemos nueve repartidos por distintos puntos de Asturias para los centros cercanos", explicó Marta Pérez, directora gerente de Valnalón, la empresa pública encargada de promover esta cita.

Alumnos del colegio de San Pedro de los Arcos, ayer, en su puesto del mercado de cooperativas escolares. | FERNANDO RODRÍGUEZ

La mecánica es la siguiente: los alumnos ponen cinco euros por cabeza para crear la cooperativa, acuerdan cuáles serán sus productos y, si lo precisan, solicitan un crédito sin intereses de entre 150 y 300 al Banco Sabadell para comprar materiales. Una vez fabricados sus productos, los llevan al mercado y utilizan todas las armas posibles para captar clientes. "Los beneficios serán para ir a un parque acuático a Valencia de Don Juan, salvo el 10% que irá para una ONG e igual alguna merendola", explicaron los alumnos de las Teresianas, Santiago Barrán y Francisco de la Riva.

Un centenar de alumnos de la Fundación Vinjoy llevaron el resultado de sus trabajos en los talleres del centro. "Vendemos jabones, cerámica y productos caseros hechos por nosotros", indica el alumno Pablo Fernández, convencido de que las seis cooperativas impulsadas del centro tendrán números verdes al final de curso. "Seguro que hay beneficios porque la gente se está estirando", añadió Fernández, en la misma línea que María Moro, profesora del CEE Latores. "Las plantitas con pequeñas macetas de madera están volando", apuntó.

La satisfacción, a pesar de la lluvia intermitente, fue generalizada para un evento en el que participaron los siguientes centros: San Pedro de los Arcos, Veneranda Manzano, Dolores Medio, Teresianas, La Milagrosa, San Ignacio, Loyola, Santo Ángel de la Guarda, Asociación Síndrome de Down Asturias, Down Oviedo, Latores y los centros de apoyo integrado Down Oviedo, Aspaym, Naranco, Aspace, Padre Vinjoy y Don Orione de Llanes. "Volveremos, aunque sea como clientes", coincidieron muchos de los participantes.