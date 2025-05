Arantza Portabales: "Escribir novela negra es como tejer una tela de araña"

Arantza Portabales, que cosechó un gran éxito con su serie de novelas protagonizada por los inspectores Santi Abad y Ana Barroso, ahora inicia una nueva con "Los crímenes de Loeiro": "Asesinato en la Casa Rosa", en este caso con la inspectora Iria Santaclara y su exjefe en la comisaría de Pontevedra, el inspector jubilado César Araújo. La autora (San Sebastián, 1973) presenta hoy a las 19.00 horas su libro en la librería Matadero Uno de Oviedo.

Viene de un gran éxito pero eso no la condiciona: "No puedes escribir pensando en la responsabilidad de si va a gustar o no. Hay que escribir siempre pensando en hacer el mejor libro posible. Y, en ese sentido, yo siempre estoy muy satisfecha con cada obra, que siempre es distinta y me deja más contenta que la anterior".

Los protagonistas están acostumbrados a investigar, pero "por primera vez no pueden recurrir a sus poderes como policías porque ella está en excedencia y él está jubilado. Estamos ante un ‘domestic noir’, un territorio que me apetecía mucho explorar. De Santaclara destacaría que es una mujer valiente que tiene que pasar por encima de sus principios para salvar lo que más quiere". Admite influencias de Agatha Christie, por "esa vocación de hacer novelas divertidas, novelas que nos hagan evadirnos, que entren mucho en la naturaleza humana, es lo que más tengo en común con Agatha Christie pero siempre digo que hasta ahí llega la similitud, porque soy una escritora del siglo XXI, con la voz del siglo XXI, que habla de los problemas del siglo XXI".

Para atrapar al lector, señala, "hay que tener mucho cuidado, sobre todo para implicarlo dentro de la investigación, hacer que le interesen los temas, darle información que el detective no tiene. Siempre digo que escribir novela negra es como tejer una tela de araña, que sea lo suficientemente transparente para que el lector vaya adivinando cosas, que no se aburra, pero lo suficientemente fuerte para que no se rompa antes de llegar al final y mantenerlo en vilo".

La Casa Rosa es "el escenario ideal para todas las pasiones, amores, odios, ambiciones de todos los personajes. Además está ambientada en Loira, que es el pueblo gallego de mi madre, y ha sido una vuelta a la infancia muy importante".

En su obra salen mal paradas partes de la sociedad que tienen "mucho poder, porque esta novela también habla mucho de cómo la justicia de los hombres no es igual para todos, y eso lo tenemos todos claro. Hay gente que se cree que puede comprarlo todo, la gente con dinero cree que todo está en venta, hasta la verdad o la dignidad. El dinero y el poder pueden engendrar muchos horrores. Porque además solo la gente que tiene poder puede hacer el mal, pervertir a los demás, olvidar cuáles son las cosas realmente importantes de la vida".

¿Hay que saltarse la ley a veces para hacer justicia? "Pues seguro no está bien decir que sí, pero seguro también que todos hemos pensado que hay veces que no queda otra". Un pueblo pequeño "es un infierno muy grande, sobre todo porque una cosa es que todo el mundo quiera saber de tu vida y otra cosa es que cuando no saben, se lo inventan. Y es verdad que en los espacios pequeños todo se magnifica". Muchos personajes, muchos quebraderos de cabeza, "sobre todo a la hora de construirlos. Me gusta mucho meterme en la cabeza de todos los personajes, hacerlos grandes y que el lector empatice con todos". ¿Qué puede aportar su novela a los lectores? "Los que ya me conocen saben que es una novela que pretende que se lo pasen bien. Y no es fácil conseguirlo, pero, sobre todo, es muy importante. No olvidemos que todos los libros son un artefacto de ocio".