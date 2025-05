La autora ovetense María Dillon gana el I Premio "Leer suma"

La escritora ovetense María Dillon López, de 29 años recién cumplidos, pasará a la historia como la primera ganadora del premio de novela joven "Leer suma" convocado por la Fundación José Manuel Lara con la voluntad de descubrir y apoyar a los nuevos talentos de la narrativa juvenil.

"Una distopía ligera, adictiva y original, con personas que abrazan la diversidad y un fondo reflexivo que recoge inquietudes muy actuales". Así define el jurado la obra "Cuello de botella".

Dillon, que trabaja como periodista en Radio Nacional de España en Madrid, confesaba ayer a este diario que fue "inesperado. Estaba en un curso y no podía coger llamadas, cuando oí el título de mi libro al darse a conocer el fallo fue increíble". Es el primer certamen al que se presenta, y ve "muy importante este tipo de premios sobre literatura juvenil, la puerta de entrada de los lectores. Siempre he querido ser escritora, y ya de pequeña escribía libros aunque no los terminaba..." De aquella niña de diez años a la mujer que hoy disfruta de su primer éxito literario –precedida del silencio de algunas editoriales a las que envió el manuscrito– hay un mundo de muchas lecturas. "Leo muchas cosas diferentes. Me gusta mucho Kurt Vonnnegut, y también un libro de una autora española, Marta Sanz, ‘Persianas metálicas bajan de golpe’, que me sirvió mucho. Y es que pienso que no hay que leer solo ciencia-ficción, aunque mi libro lo sea. Se aprende mucho leyendo a otros escritores".

El periodismo es muy útil: "La desinformación es hoy muy distópica, por desgracia. Hay semillas a las que luego pones imaginación y creas un mundo que se ha terminado tal como lo conocemos, una sociedad muy controlada... Trato asuntos medioambientales, de emigración... Mucha actualidad, aunque en un escenario distópico lejano. Una de las cosas que más me costó fue elegir el título y lo saqué de un teletipo. Me gustó esa expresión. Como periodista aprendo cosas que me llevan a escenarios imaginativos".

Hay en su estilo una influencia de Ray Bradbury –autor visionario que imaginó un mundo de cancelaciones donde queman libros–, con sus largas frases y una modulación poética: "Quiero ser fiel a mi estilo". Su novela transcurre en una Tierra "muy distinta a la que conocemos, donde en teoría ya solo hay un territorio. Y ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos".