El investigador que recorrió 8.000 kilómetros para estudiar las plaquetas en Asturias

En Oviedo, a más de 8.200 kilómetros del lugar en el que trabaja, el hematólogo Ganesh Mohan divide su tiempo entre el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). A la capital del Principado llegó desde Manipal, en el estado indio de Karnataka, a finales de enero, con una beca "Reach the World", de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Ya ha cubierto la mayor parte de la estancia prevista, que concluirá a finales de mayo.

"Ha sido una experiencia muy positiva", asegura Mohan, sobre su trabajo en Asturias. Por un lado, investiga en el ISPA, en el laboratorio que se centra en conocer el funcionamiento de las plaquetas, elementos celulares sanguíneos que ayudan a frenar las hemorragias, y cómo se pueden alterar en situaciones patológicas. Por otro, trabaja en el área de diagnóstico clínico del complejo hospitalario.

Parte del equipo del área de gestión clínica del Laboratorio de Medicina del HUCA. De pie, detrás, Geli Garrido, Sandra Martínez, Milagros Lozano, Ganesh Mohan, Ángel Bernardo, coordinador de los Laboratorios de Hematología, Juan Gómez de Oña y Fernando Vázquez, director del Laboratorio de Medicina. Delante, Ana Arango, Paloma Lequerica, Cristina Gallo y María Victoria Álvarez, responsable del Laboratorio de Genética. / JUAN PLAZA

El hematólogo del Hospital Universitario de Manipal solicitó, hasta en tres ocasiones, incorporarse al laboratorio en el que trabaja Laura Gutiérrez, profesora contratada doctora I3 del departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo e investigadora principal del grupo de Investigación en Plaquetas del ISPA. Ganesh Mohan intentó ya en 2018 optar a la beca para una estancia fuera de su país.

Al año siguiente contactó con Laura Gutiérrez para que fuese su mentora y ambos la solicitaron tanto en 2019 como en 2020, pero no salió adelante. Después del parón motivado por el covid, el doctor indio volvió a presentar la solicitud y fue en 2024, en el tercer intento para venir a Asturias, cuando le concedieron la beca. "A la tercera fue la vencida", apunta.

En esta beca, que se destina a médicos e investigadores jóvenes que deseen tener una estancia en laboratorios con investigaciones en trombosis y hemostasia (facultad del organismo para mantener la sangre en los vasos sanguíneos en el momento en que ocurre alguna lesión), explica Gutiérrez, "se señala ya el destino al solicitarla, se hace una propuesta de un lugar y se presenta un plan de formación diseñado". La estancia en los laboratorios del ISPA preparada para Ganesh Mohan incluía una profundización en las técnicas relacionadas con los estudios en plaquetas que se realizan. Durante este tiempo, el hematólogo indio ha iniciado también un estudio "de microvesículas en sangre".

A pocos días para que concluya su estancia, Mohan afirma que exportará a su hospital "lo aprendido" en Oviedo. "Creo que se podrán trasladar aspectos de lo que se hace aquí y seguiré con las investigaciones con este grupo", dice el médico. Destaca que ha comprobado cómo "se hace una fotografía muy completa del sistema hemostático del paciente". Y que se hace en un "tiempo breve". "Aquí hay una filosofía muy organizada de analizar de una manera muy completa cuál es el cuadro de todos los componentes de la hemostasia", subraya. Esto se puede trasponer a su país, que tiene los recursos y las técnicas.

Natural del estado indio de Kerala, Ganesh Mohan trabaja en el Kasturba Medical College y se ha especializado en la medicina de transfusión. Su interés por los trastornos de la coagulación fue lo que le hizo fijarse en las publicaciones del laboratorio del ISPA. En la última solicitud de la beca, explica Laura Gutiérrez, "incluimos en el plan de formación una rotación en el HUCA, en el laboratorio de diagnóstico clínico", guiada por Ángel Bernardo, coordinador de los laboratorios de Hematología y miembro del grupo de investigación en plaquetas del ISPA.

Mohan ha sido el primer becado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia en el centro de investigación asturiano. Tras esta experiencia, asegura que "volvería" sin dudarlo. "Es un buen sitio para trabajar y estoy encantado con la gente, el clima y la gastronomía", indica. También Laura Gutiérrez, responsable del grupo de investigación, trasladó que "estaríamos encantados de recibir a Ganesh de nuevo". De todas formas, la colaboración no termina aquí y por ambas partes ya piensan en desarrollar investigaciones juntos, además de continuar la que ha iniciado.

El hematólogo indio recuerda que, cuando pensó en elegir Oviedo como destino, buscó en internet para saber cómo era. "Vi que era capital española de la gastronomía, que no había congestiones de tráfico y que era la ciudad más limpia de España", subraya, aunque se encontró con la barrera del idioma, ya que no esperaba que "se hablase tan poco inglés" en la calle. No pasó lo mismo en el laboratorio y en el hospital.

A finales de mayo concluirá su estancia, aunque no retornará a su país hasta el 10 de junio, ya que antes acudirá al congreso de la Sociedad internacional de transfusión sanguínea, que se celebra en Milán. Volverá entonces al hospital en el que trabaja, que es privado. En la India, sostiene, "se combina el sistema público y privado", con el primero enfocado a la prevención y el segundo en tratamientos especializados y en determinadas operaciones. Y tiene, manifiesta, "listas de espera muy reducidas".