"Poner límites es fundamental para vivir en paz"

Alba Cardalda, psicóloga clínica, neuropsicóloga y terapeuta, hablará esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre la necesidad de poner límites y aprender a escuchar y gestionar las emociones. Cardalda trata a adultos, niños y adolescentes, y es especialista en relaciones familiares y de pareja.

-¿Poner límites es necesario para vivir en paz?

-Es fundamental. Sin ellos, nos exponemos a vivir a expensas de lo que los demás esperan o necesitan, y eso genera desgaste, frustración y conflictos internos. Los límites son como el espacio personal que necesitamos para respirar, para cuidar de nosotros mismos y para poder relacionarnos desde un lugar auténtico y sano. Cuando aprendemos a poner límites claros, estamos diciendo: "Yo también importo, y merezco respeto". Eso no solo protege nuestro bienestar, sino que también mejora la calidad de nuestras relaciones, porque invita al otro a conocernos realmente y a respetar lo que somos. La paz no es ausencia de problemas o de conflictos, es la capacidad de manejarlos sin perder de vista nuestro equilibrio interno. Y eso empieza por saber decir "no" cuando algo nos lastima o nos desborda, y "sí" cuando realmente queremos y podemos

-Las emociones juegan malas pasadas, ¿se las puede adiestrar?

-Las emociones son parte esencial de lo que somos; no están para ser buenas o malas. Nos informan sobre cómo vivimos y qué necesitamos. A veces pueden jugar malas pasadas, es cierto. Nos paralizan o nos hacen reaccionar de formas que después lamentamos. Más que adiestrar, prefiero hablar de aprender a escucharlas y a gestionarlas. No se trata de reprimirlas ni de controlarlas a la fuerza sino de entender lo qué nos están diciendo y cómo podemos responder desde un lugar más maduro y consciente.

-¿Cómo se consigue?

-Eso implica práctica y paciencia. No se trata de eliminar las emociones difíciles, sino de acompañarlas sin juicios y con compasión hacia nosotros mismos.

-Y el sentimiento de culpa, ¿cómo se combate?

-Para combatir la culpa lo primero es aprender a reconocerla sin juzgarnos. Sentir culpa no nos hace malas personas, es una señal de que algo en nuestra conciencia está pidiendo atención. Hay que diferenciar entre una culpa sana, que nos invita a reparar, y una culpa insana, que nos castiga sin razón. Un paso importante es cuestionar esos pensamientos que alimentan la culpa.

-endemos a culpabilizar a los demás...

-Lo primero es tomar conciencia de que nadie es perfecto. Esto no significa aceptar abusos ni injusticias, sino reconocer que en las relaciones, casi siempre hay una mezcla compleja de responsabilidades, intenciones y emociones. Cuando sentimos que la culpa siempre es de los otros, puede ser útil detenernos un momento y preguntarnos si hay algo que pueda aprender o cambiar en mí, sin que eso signifique cargar con toda la culpa. Este ejercicio de reflexión nos ayuda a salir de la trampa del "yo contra ellos" y a abrir un espacio para el diálogo. Cultivar la humildad, reconocer que podemos equivocarnos y que eso no nos hace menos valiosos es clave para construir relaciones más sanas.

-¿Mandar a la m... de forma educada es compatible con querer a los demás y preocuparnos por ellos?

-Mandar a la mierda de forma educada no significa ser agresiva o hiriente, sino ser clara, firme y respetuosa. A veces, ese "basta" es justo lo que la relación necesita para sanearse y fortalecerse, porque pone las cartas sobre la mesa con honestidad. Cuando estableces límites estás diciendo "te respeto y quiero mantener esta relación, pero también necesito cuidar de mí". Es una manera de evitar que la relación se desgaste o que el resentimiento crezca por no expresar lo que realmente sientes o necesitas.

-La llamada "generación silenciosa" ha cambiado la charla por los textos, ¿esto trae más frustración?

-Esa "generación silenciosa" que reemplaza la charla cara a cara por mensajes de texto, redes y pantallas tiene sus luces y sombras. Por un lado, nos conecta con personas que están lejos y nos permite expresar cosas que a veces nos cuesta decir en voz alta. Pero por otro, puede aumentar la frustración porque pierde mucha riqueza del contacto humano como el tono o la mirada, el contacto, la gestualidad.

-Los niños llegan a preguntar si "bloquear" a alguien en redes sociales significa dejar de verlo en la vida real.

-Es una señal clara de que algo se nos está escapando de las manos. La tecnología está cambiando la forma en que nos relacionamos. Estamos más conectados que nunca pero no sentirnos más solos. La comunicación digital puede hacer que evitemos conflictos reales y que evitemos decir "no" de frente, y eso termina acumulando malestar y resentimiento.