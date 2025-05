Un siglo de danza moderna con Graham en el Campoamor

Regresó ayer al teatro Campoamor de Oviedo y a su festival de danza la "Martha Graham Dance Company", una marca que ha sobrevivido más allá de su creadora y que cumple ahora un siglo de existencia como el buque insignia de la escuela moderna americana. Para este centenario, la compañía ofreció tres coreografías, "Cave", "We the People", "Inmediate Tragedy" y "Diversion of Angels", correspondientes tanto a los orígenes como a las últimas propuestas de la compañía (en la foto, ayer, durante su actuación), que logró, otra vez, el favor, el aplauso y la emoción del público.