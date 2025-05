León XIV sigue siendo el "padresito Roberto"

El claretiano pacense José Javier Travieso sabía que su amigo Robert Prevost, aunque no sonaba mucho en las quinielas, tenía muchas papeletas para convertirse en un "valiosísimo" sucesor de Pedro. Travieso, obispo en Perú y vicario apostólico de San José del Amazonas, conoce desde hace muchos años al nuevo Papa y no le sorprendió en demasía que fuese él quien se asomase al balcón central de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles después de la fumata blanca. "Nunca se puede saber quien va a salir elegido, pero es un hombre tan válido que no me extraña. Estoy muy contento. Todo el Perú está contento", señala José Javier Travieso, que ayer hizo parada en Oviedo dentro de su gira por España para tratar de conseguir "recursos de cualquier tipo" –ya sean humanos o económicos– que permitan seguir ayudando a las comunidades de la selva peruana con las que convive a diario.

Así conoció Travieso a León XIV, combatiendo a la extrema pobreza en Perú. Dice el obispo español que cuando Robert Prevost llegó al país sudamericano, hace ahora cuarenta años, los lugareños con los que trataba comenzaron a llamarle cariñosamente "padresito Roberto" por su "entrega, su cercanía y su sencillez", valores que "siempre le han acompañado" y que "continúa manteniendo hoy en día", tras haber sido nombrado el máximo mandatario de la Iglesia en el mundo.

José Javier Travieso trabajó codo con codo con el Papa cuando Prevost era obispo de Chiclayo. "Coincidimos en muchas reuniones de la Conferencia episcopal y nos hicimos amigos. Habla perfectamente español y es una persona buena, con un corazón generoso y atento siempre a quienes lo necesitan, así que no es difícil conectar con él", asegura el obispo español, que llegó a trabajar en una de las comisiones episcopales de servicio con el nuevo pontífice. "La verdad es que he hablado de muchas cosas con él, pero no recuerdo haber hablado nunca sobre España", reconoce.

El vicario apostólico de San José del Amazonas no escatima elogios hacia su amigo León XIV. "Es listo, inteligente, capaz, habla un montón de idiomas y se ha formado muy bien, así que su servicio, por así decirlo, es completito", afirma. Pero no se queda sólo con eso. "Es un hombre con el que te lo pasas muy bien. Si llega el momento puede contarte un chiste, aunque la verdad es que creo que le he contado yo más a él que él a mí", señala. "Es un hombre vital y trabajador. Además es inteligente, misionero y conoce la realidad de los problemas del mundo, así que es la mejor elección", subraya.

Travieso aún no ha llamado por teléfono al nuevo Papa. "Hay que dejarlo porque ahora está muy ocupado y todo el mundo quiere verle", dice. Con quien sí se reunió ayer en su afán por buscar ayuda para Perú fue con el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. "Me ha escuchado y hemos quedado en seguir en contacto. Allí necesitamos de todo, pero también sacerdotes", asegura José Javier Travieso.