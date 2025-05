Una nueva senda ciclista de casi seis kilómetros para Oviedo: unirá estas dos localidades (con visita prerrománica y fluvial)

La lluvia de fondos de la UE destinados a reanimar el sector turístico tras la pandemia del coronavirus permitirá dotar a Oviedo de una infraestructura adaptada para que peatones y ciclistas puedan disfrutar de la naturaleza y el prerrománico, además de enlazar con las rutas que llevan hasta el mirador de los meandros del Nora, en Priañes. Una ruta ciclable de 5,7 kilómetros habilitada sobre caminos de titularidad municipal unirá Ponteo con San Pedro de Nora, la iglesia de origen prerrománico situada en terrenos del vecino concejo de Las Regueras, tras cuatro meses de trabajos de un proyecto que ayer recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

Se trata de una actuación impulsada por la concejalía de Infraestructuras, dirigida por el edil Nacho Cuesta, que costará un máximo de 400.000 euros financiados íntegramente por una línea de los fondos comunitarios NextGeneration.

De la totalidad del trazado sólo será necesario actuar en 3,5 kilómetros de tramos de caminos, mientras que los restantes 2,2 kilómetros solamente precisarán de ser adaptados con la colocación de una nueva señalización y paneles para orientar a los turistas.

Las actuaciones proyectadas consistirán en limpiezas y desbroces de caminos, renovación de firmes en zonas con blandones o surcos, construcción de cunetas, badenes y muros de contención, así como la regularización de explanadas con zahorra, la colocación de barandillas en los pasos sobre el arroyo Llanos y el mirador de El Cantón y la colocación de varias señales, así como mesas y bancos de recreo.

Las obras durarán cuatro meses e incluyen distintas mejoras en 3.500 metros de caminos

La señalización nueva se colocará a lo largo de todo el recorrido. Habrá indicaciones claras sobre la ruta, los puntos de interés turístico cercanos, las normas de circulación y las recomendaciones para el uso adecuado de una vía en la que se alternarán tramos de uso exclusivo para ciclistas y peatones con otros tramos en los que estos convivirán sobre las calzadas con la circulación de vehículos a motor.

El proyecto contempla también la colocación de dos carteles informativos, uno al principio de la ruta, en las inmediaciones de Ponteo, y otro en el final, en las proximidades de San Pedro de Nora, la cual se encuentra a escasos metros de un apeadero de Renfe, que el Ayuntamiento quiere utilizar como posible punto de enlace desde la estación de Uría y otras paradas de la red ferroviaria asturiana para los ciclistas y senderistas que visiten el nuevo circuito.

La actuación incluye la señalización del área recreativa de Pedreo y El Cantón, un mirador natural desde el que los turistas podrán tener una vista más panorámica del entorno natural que rodea el cauce del río Nora a su paso por las inmediaciones de la nueva senda ciclable.

En la zona del mirador habrá un cartel con las dimensiones y tipología indicadas en los planos, en forma de mesa con explicaciones de lo que se divisa desde el mirador y también una breve explicación de la flora y fauna existente en esta zona rural carbayona.

El hecho de que no sea necesario expropiar ningún terreno ha sido determinante para agilizar unas obras que el Ayuntamiento quiere terminar cuanto antes para no tener ningún problema con los plazos establecidos para justificar las ayudas concedidas por la Unión Europea. No obstante, el Consistorio deberá de coordinar los trabajos con otros tres organismos públicos. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico deberá de conceder permisos para actuar en algunas zonas, al igual que la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuyo beneplácito será necesario para actuar en las inmediaciones de las vías del tren.