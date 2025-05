Carmen Alfonso: "‘La Regenta’ es una novela que crece con cada lectura"

Carmen Alfonso García, doctora en Filología y profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Oviedo, fue la protagonista ayer de la tercera y última conferencia del ciclo organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) para rendir homenaje a "La Regenta" y reivindicar la "memoria" de la novela y de su autor, Leopoldo Alas "Clarin". Bajo el título, "Pensando en la ciencia a propósito de La Regenta, de Leopoldo Alas", la ponente situó la obra clariniana por antonomasia en el contexto del naturalismo decimonónico impulsado en Francia por Émile Zola. Eso sí, antes de meterse en harina, Alfonso dejó claro que "La Regenta" es "una magnífica novela que crece a cada lectura". Aunque Clarín fue para sus coetáneos uno de los máximos exponentes del naturalismo en España, la conferenciante explicó ayer que el autor nunca aceptó dicha corriente literaria "indiscriminadamente". Es decir, según Alfonso, también la cuestionó en cierta medida. "Clarín habló en muchas oportunidades del naturalismo desde un punto de vista crítico. Hay que tener en cuenta que es alguien que en su época reflexionaba sobre la literatura haciendo críticas de obras completas y haciéndose eco de lo que está sucediendo en otros países de Europa, singularmente en Francia. Esas reflexiones críticas las llevó después a su literatura creadora", explica Carmen Alfonso.

La ponente sostiene que ese naturalismo de "Clarin" se refleja en "La Regenta" en muchos aspectos. "En la novela hay unos personajes que no son personajes tipo, que no son símbolos, que son seres de carne y hueso. Se trata de una obra que termina con un final abierto, con un argumento que no es complicado y con personajes que actúan sobre su ambiente y se dejan influir por ese entorno. Los protagonistas se comportan como esperamos que hagan", explica Alfonso.

La conferenciante también señaló que, "como novela naturalista", Leopoldo Alas refleja en "La Regenta" la presencia de la ciencia. "Se ve en la novela de muchas formas. La ciencia aparece en la muerte de don Víctor y en otros muchos personajes, empezando por Ana Ozores", asegura la filóloga e investigadora.

El ciclo de conferencias organizado por el Ridea terminará el próximo jueves, el 29 de mayo, con una mesa redonda bajo el epígrafe "‘La Regenta’ en Oviedo, España y Europa". En el acto, que será moderado por Chus Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, tomarán parte los tres conferenciantes que tomaron parte en el ciclo: Ricardo Labra, Leopoldo Tolivar y la propia Carmen Alfonso.