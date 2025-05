Aparecen cuatro cuerpos en la iglesia de un pequeño pueblo del norte y todo señala un suicidio colectivo. ¿Ah, sí? Pues no: cuando se descubre que una de las víctimas tiene escrito en la pierna "Hola, comisario de la Cruz", las cosas cambian. Así nace la novela "El juego del lobo" de la escritora ovetense Malenka Ramos, autora de títulos como "Lo que habita dentro", "La figura de arcilla" y "El que susurra", y que este sábado presentará en LibrOviedo a las 13.00 horas.

-¿A qué juega el lobo?

-El lobo trabaja en la oscuridad como buen animal nocturno. Sabe moverse sin que lo vean. El lobo te encuentra, te señala y te acusa. El lobo es el acusador.

-¿Cómo ha evolucionado como autora?

-En estos últimos tiempos me he dado cuenta de que cada vez soy más exigente con lo que hago. Me resulta mucho más largo el proceso creativo por las exigencias que yo misma me pongo.

-¿Cuáles son sus herramientas para atrapar al lector?

-Mis lectores valoran mucho la ambientación que siempre doy a mis historias, por lo que me mantengo fiel a esa parte de la escenografía; es importante para mí. Los giros argumentales, lo que no sabes que puede pasar; creo que es importante para el lector. Cada una de mis historias son diferentes. No se parecen en nada.

-¿Tiene algún truco para tensar la cuerda narrativa?

-Sí, pero no lo puedo decir porque es un secreto, jajaja.

-¿Cómo describiría a Adam de la Cruz y Bruno Dávila?

-Dos hombres con sus luces y sus sombras, totalmente diferentes en todos los aspectos de la vida. Tienen que enfrentarse a una serie de crímenes y cada uno lo hace a su modo, pero en el fondo, ambos de complementan.

-¿En qué se ha volcado para documentarse?

-Fue muy largo. Creo que me he sacado dos cursos de la licenciatura de criminología con todo lo que tuve que leer.

-¿Influye la atmósfera asturiana en su paisaje literario?

-Mucho porque tenemos un paisaje que es hermoso, pero al mismo tiempo puede llegar a ser siniestro y tenebroso con nuestros magníficos bosques.

-¿El pasado siempre vuelve al lugar del crimen?

-Depende de que tipo de asesino sea, aunque en la gran mayoría de los casos, el pasado tiene mucho que ver.

-¿El pueblo es un personaje más?

-Para mí los pueblos, sus lugareños y sus costumbres son siempre un personaje más.

-¿Es difícil cocinar una buena sorpresa que no se vea venir?

-Muy difícil. Y ahí está el reto del autor. Ser capaz de hacerlo.