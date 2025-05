Ángel González, "la poesía que no envejece"

El poeta Ángel González sigue siendo profeta en su tierra. El homenaje al poeta ovetense "Ha pasado un Ángel" llenó este viernes la carpa habilitada por LibrOviedo en la calle Pelayo, "a apenas doscientos metros", recordó Miguel Munárriz del escenario donde en 1985 se celebró un muy recordado encuentro sobre su obra.

Abundaron la ironía y el sentido del humor de los que tanto gustaba Ángel González en el tributo vespertino, conducido por el profesor Rodrigo Olay y que también contó con un mensaje de vídeo enviado por la filóloga María Gil Burman, ahijada del poeta ovetense, de quien aseguró que su figura "es muy querida en la India", donde ella se encuentra actualmente. De hecho, añadió, su obra y textos son estudiados por los alumnos de español de ese país. "De Ángel González nos queda a todos, además de su recuerdo muy grato, una poesía que no envejece", destacó el poeta José Luis Piquero, quien confesó que conocer su obra supuso "un deslumbramiento". También hubo alguna confidencia, como la de José Luis García Martín, quien confesó que "nunca me he emborrachado con Ángel González" y comentó que descubrió su obra gracias "al profesor Jesús Neira".

Entre los asistentes no faltaron el exalcalde de Oviedo, Antonio Masip, y su esposa, Eloína Fernández. Ambos siguieron las intervenciones de los poetas José Luis García Martín, Lourdes Álvarez, María Fernández Abril, José Luis Piquero, en sus sillas de ruedas . "Es muy emocionante que estéis aquí", comentó el editor y periodista Miguel Munárriz, al inicio de su intervención en lo que fue un ágil y entretenido repaso a la vida y obra del poeta ovetense, de quien este año se cumple el centenario de su nacimiento, de ahí los actos programados por LibrOviedo.