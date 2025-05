Enchufados a los coches eléctricos en la IV Feria del Automóvil en la Vega

Las restricciones a la circulación de vehículos para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en las ciudades, como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se va a implantar en Oviedo y que ya existe en las principales urbes europeas, han disparado el interés por los coches eléctricos. Esa tendencia hacia lo sostenible está quedando patente en la IV Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, que permanecerá abierta hasta las ocho de la tarde de mañana en el recinto de la antigua fábrica de armas de La Vega. "Los visitantes preguntan mucho por los híbridos o los cien por cien eléctricos porque con ellos pueden circular por cualquier sitio. La gente tiene miedo a no poder conducir por el centro de las ciudades", explica Celestino Pérez, comercial de una de las 42 marcas de coches que se pueden adquirir en La Vega.

El ovetense Roberto González quiere cambiar de vehículo. El suyo ya tiene catorce años y está buscando una berlina de ocasión. "Yo siempre he sido de diesel, pero me estoy planteando comprar un híbrido enchufable. Eso sí, aún no he dado el paso porque tengo algunas dudas sobre autonomías, consumos o rendimiento, así que por eso estoy aquí", afirma. "La verdad es que en esta feria hay precios buenos y no tan buenos, pero lo que sí está claro es que hay muchísimas opciones y que quien quiera comprar un coche no va a tener problema" afirma Roberto González.

Celestino Pérez, a la izquierda, le enseña un coche a Avelino Menéndez. / MARIO CANTELI

La cuarta edición de la Feria del Automóvil –organizada por la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (Aspa) y la Cámara de Comercio de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA y Caja Rural– arrancó el jueves con muy buenos registros para las diez empresas asturianas, la mayoría de ellas ovetenses, que están presentes en La Vega. "La verdad es que desde el primer día se está vendiendo bastante bien. Y eso que la mayoría de los visitantes se esperan para mañana y pasado (por hoy y mañana). El domingo, con la preba de la sidra en Gascona, esto se va a poner a reventar", vaticina Carlos Díaz, otro de los comerciantes que se encuentra estos días en la feria de La Vega.

Fernando García habla con Carlos Díaz. / MARIO CANTELI

Fernando García también está pensando en comprarse un coche eléctrico. "Mira, para el uso que me estás diciendo que le vas a dar es la mejor opción. Hoy en día estos coches tienen una autonomía de entre 300 y 500 kilómetros y te permiten ir de aquí a Madrid haciendo solo una parada de diez minutos", le explica Carlos Díaz. "Y lo mejor de todo es que puedes llegar por menos de veinte euros, algo que es inviable con cualquier otro combustible. Yo tengo modelos de todo tipo, pero creo que para ti es sin ninguna duda lo mejor", señala con sinceridad el vendedor. "Pues tendré que hacer algunos números, pero la verdad es que me parece una buena elección y que el precio no está nada mal", responde Fernando García medio convencido.