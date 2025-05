Más de 10.000 personas toman el entorno de Gascona durante la Preba de la Sidra: "Hay más gente que nunca"

Menos mal que los escanciadores tenían espacio acotado detrás de las casetas porque solo levantar el brazo para echar un culete entre el gentío que se dio cita este domingo en el entorno de Gascona resultaba prácticamente imposible. Nadie quiso perderse el 25 cumpleaños de la Preba de la Sidra, una fiesta que, según calculan los organizadores, reunió a más de 10.000 personas en torno a un icono de asturianía con titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. “Hay más gente que nunca. Nosotros estábamos plenamente preparados y sólo teníamos la duda del tiempo, pero contra todas las previsiones ha quedado un día espléndido y estamos encantados. Todos los amantes de la sidra están en Gascona”, aseguraba a eso de la una y media de la tarde el presidente de la asociación de hosteleros del Bulevar de la Sidra.

La marea de personas fue tal que hacerse con un vaso para probar la sidra de los 17 llagares participantes no fue tarea fácil para los menos previsores. Las colas en los puestos de venta no eran ni mucho menos cortas. “Llevamos aquí por lo menos una hora y media, pero no hay que perder las ganas porque la fiesta merece la pena y no queremos perdérnosla”, explicaba Javier Riesco. Su pareja, María Jesús Gómez, le daba la razón. “Todavía no tenemos vaso propio, pero nuestros amigos nos amenizan la espera con algún culete. Lo que pasa es que queremos tener uno porque venimos todos los años y los coleccionamos”, añadía la mujer.

Pues eso, sol de justicia, muchas camisetas del Real Oviedo para estirar la fiesta hasta la hora del partido y sidra a espuertas. De hecho, se agotaron los 7.000 litros que se habían preparado para la ocasión y alguno de los llagares tuvo que tirar de la reserva. No obstante, las sidrerías de Gascona también sirvieron para que nadie quedase seco. “Nosotros hemos optado por pedirla en los bares. Hay tanta gente que a veces resulta hasta difícil llegar a las casetas”, decía Ricardo Menéndez, que no quiso perderse una preba que ha dejado pequeña a Gascona y ha tenido que extenderse a la calle Víctor Chávarri para poder acoger a todos sus adeptos. “Somos vecinos de Gascona y nos hemos echado a la calle para poder disfrutar del mejor día del año”, afirmaba Mónica Vega junto a su grupo de amigas.

Para animar aún más el cotarro, a lo largo de toda la mañana hubo distintas actuaciones ligadas al folclore, charangas y la actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. “La verdad es que ver Oviedo con este ambiente es una maravilla. Con este tiempo, rodeados de amigos y con sidra de calidad dan ganas de quedarse aquí hasta por la noche. La pena es que mañana haya que ir a trabajar”, decía Pelayo Solar, quien tenía previsto probar el producto de “al menos la mitad” de los llagares participantes. “Luego hablas demasiado y empiezas a contar chistes malos, así que modérate”, apuntaba su amigo Diego García en tono de broma.

La cita no se la perdió ni el alcalde de Oviedo, que acudió a la fiesta para tomar la primera sidra de la temporada junto a algunos de los ediles de su corporación. “Gascona es una referencia en Oviedo y no hay más que ver cómo está esto de gente. Tengo que felicitar a la asociación de sidrerías del Bulevar de la Sidra porque con su gran trabajo han convertido este punto de la ciudad en un escaparate de la ciudad”, aseguraba Alfredo Canteli tratando de hacerse oír por encima del bullicio.

Homenaje

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje que le dedicaron sus compañeros a los fundadores de la Preba de la Sidra: los hosteleros Francisco Álvarez Colunga, Ricardo Suarez Morán, César Suárez Junco y Manuel Antonio Rodríguez García. “En los principios sólo éramos seis hosteleros de la zona alta de Gascona y empezamos a hacer actividades de todo tipo para promocionar la sidra. Nos empeñamos en dinamizar la cultura de la sidra”, explicaba orgulloso Francisco Álvarez Colunga. “Ahora ya somo el doble de sidrerías y hemos logrado una fiesta que ya es de Interés Turístico y que cada día crece más. De hecho ya hemos tenido que tomar la calle Víctor Chávarrí y estoy seguro de que en unos años también se nos quedará pequeño”, señala. “Gascona es sin duda el corazón de la sidra en Asturias. En ningún lado existe una zona en la que se concentren tantas sidrerías y tanta cultura sidrera”, afirma.

En cuanto a la parte competitiva de la fiesta, la sidra del llagar Viuda de Angelón fue elegida como la mejor en la votación popular, es decir, por todos los que se acercaron a Gascona para disfrutar de la fiesta. El segundo lugar fue para La Llarada y el tercero para la sidra de Muñiz. El jurado profesional, los encargados de nombrar a los ganadores de la Preba Oficial Gascona 2025 no coincidieron con el público. Ellos le dieron el primer puesto a Sidra Vigón, el segundo a Cortina y el tercero a La Morena. “La verdad es que estaban todas tremendas”, resume Marta Suárez, una ovetense que ayer estiró la preba hasta el final.