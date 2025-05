Manuel Sánchez Álvarez, de jugar "falsificado" en el San Javier a reestrenar el viejo Tartiere

Manuel Sánchez Álvarez Nació en Oviedo en septiembre de 1959 y desde su nacimiento ha estado ligado al barrio de La Tenderina, como su familia. Allí empezó a jugar al fútbol en sus calles y praos y allí reside a día de hoy en la calle del Rayo. Fichó por el Oviedo, de alevín con diez años , y jugó con el primer equipo cinco temporadas. Luego prolongó su carrera futbolística en Lorca, Binéfar y Zamora. Se retiró joven, por lesiones, con 29 años.

Todavía algún conocido saluda con un "¿Qué tal, campeón?" al cruzarse con Manuel Sánchez (Oviedo, 1959) en la avenida de Torrelavega, la misma calle en la que jugaba al balón "porque no pasaban coches por aquí". Regatear a tanta chavalería dio sus frutos porque con solo ocho años el alcalde de barrio, José Antonio Montes, lo llevó al equipo del barrio, el San Javier. Fueron los inicios en el fútbol de Manolín, fino centrocampista del Real Oviedo de los años ochenta del siglo XX y nieto de Paco Güellu, una familia muy conocida entre el vecindario más veterano de la Tenderina.

"Yo jugaba falsificado porque no tenía todavía la edad mínima, que eran los diez años", desvela Manolín. El San Javier fue a jugar un torneo al Campo de Maniobras, en lo que hoy es Llamaquique, y aquel crío de cabellos claros debió de llamar la atención de algún ojeador del Oviedo. El neno forjado "en una avenida de Torrelavega rodeada de prados donde también solíamos jugar" fichó por el primer equipo de la ciudad. "En categoría juvenil nuestro campo era el Nora, allí jugué en el Liga Nacional. Nos clasificamos para la liguilla y nos eliminó el Athletic de Bilbao que nos ganó 1-0 en Lezama, el partido de ida lo habíamos jugado en el Tartiere y quedamos a ceros", recuerda Manolín.

Futbolista técnico y de buen toque, jugaba más de interior derecha pero "a veces también me ponían de medio centro", dio el salto al primer equipo "sin pasar por el Vetusta", la denominación del equipo filial del Oviedo. "Debuté en un partido de Copa en Pontevedra en la temporada 1977-78, estaba de entrenador Ruiz Sosa y entré cuando quedaba media hora o algo así", comenta Manolín. "Era juvenil y de aquella tenía compañeros como Viti el portero; Castro, que era defensa; Ondina; García Barrero y Parajón, que era muy buen delantero, muy listo", evoca Manolín del malogrado futbolista que perdió la vida en un accidente de tráfico. Tras aquel estreno copero, la siguiente temporada ya subió al equipo profesional. "No me cogió de nuevo porque ya llevaba dos años entrenando con el primer equipo por decisión de Toni Cuervo", relata.

Manolín, en la disputa de un balón en el viejo Tartiere. Al fondo, sus compañeros Javi y Herbera. / LNE

Afición exigente

De aquella, los entrenadores del Oviedo duraban poco. El club, tras un breve paso por la Segunda B, tenía prisa por volver a Primera División y los resultados en la categoría de plata no acompañaban. "La afición era más exigente, a veces tiraban almohadillas. Eran gente más mayor, en el campo no había tanta juventud como ahora, algunos que iban con los padres, pero nada que ver con lo de ahora, que ye una pasada", afirma Manolín. La relación entre los jugadores y los aficionados, que muchas veces eran vecinos, también era distinta. "No recuerdo que me provocara nadie. Tenía a la afición en el barrio. Aquí en La Tenderina me hicieron una peña. Un día, cuando estaba operado del menisco en el Sanatorio Blanco, vinieron tres chavales a decirme que querían hacer una peña y que si daba el nombre para hacerla. Claro, les dije que sí. Y esos mismos tres chavales siguen hoy en día en la peña; ahí están cuando reparten el bollo de chorizo para los socios", comenta un Manolín que en su época de futbolista frecuentaba mucho su peña. "Eran todos amigos", confiesa.

De aquella época guarda vívido el recuerdo de la celebración del primer ascenso a 2ªB. "Fue cuando el famoso gol de Atilano en Miranda de Ebro. Nosotros jugamos en casa contra el Pegaso, ganamos 1-0 con gol de Herbera , yo entré a jugar el último cuarto de hora. Aquel año estaba en la mili, de voluntario en el Ferral con Viti y Parajón, y casi no podíamos entrenar. Al acabar el partido fuimos para el vestuario; algunos estaban ya duchándose cuando marcó el Langreo y ascendimos, gracias al gol de Atilano, y salimos a celebrarlo, algunos sin camiseta y medio desnudos".

Un barrizal en el estadio

El terreno embarrado del viejo Carlos Tartiere en los años que precedieron y siguieron al Mundial-82 no favorecía, aseguran los aficionados más veteranos del Oviedo, al juego del chaval de la Tenderina, que "cuando cogía velocidad, abarcaba mucho campo", relata el propio exjugador azul. "Buscaba al compañero y técnicamente todo el mundo decía que era bueno, pero también que me faltaba coraje y mala hostia", confiesa. "Para el Mundial todavía lo arreglaron y se veía un poco verde, pero aquel Tartiere era un barrizal, de lo peor que había en España, la pelota quedaba muerta en el barro cuando el portero intentaba botarla; en cambio ibas a otros campos, fuera, y estaban como una alfombra", añade Manuel Sánchez, que ahora está pendiente de una intervención quirúrgica para una prótesis en su rodilla izquierda.

De su etapa de profesional en el Real Oviedo se queda con dos entrenadores, "con Yosu Ortuondo y con José María y, claro, con Lalo, que estaba en el primer equipo cuando subí, pero duró poco". También hay algún directivo del que, reconoce, no guarda muy buen recuerdo. "Hice un penalti en Gijón y luego estuve toda la temporada que no iba ni convocado por orden de la directiva. Fue mi última temporada en el Oviedo, al acabar me dieron la baja. Yagüe traía muchos fichajes del Murcia y llegaban casi todos tocados cuando en el Vetusta había gente mucho mejor de aquí a Lima. En cambio, otro presidente anterior, Jesús Riesco Morán, era un paisano de la virgen". Entre los recuerdos de su paso por un Real Oviedo que el próximo año será centenario, se lleva el de su presencia en una alineación muy especial, el "reestreno" del viejo Tartiere: "Jugué el partido con el que se inauguró la remodelación del Tartiere para el Mundial-82, contra la selección de Chile. Era un equipo de los jugadores asturianos del Oviedo, reforzado con Carrete, Uría e Iriarte".

Manolín jugó luego en Segunda B en el Lorca, Binéfar y el Zamora, donde coincidieron nada menos que cinco asturianos: "Estábamos allí Agustín; José Manuel, que ya falleció; Blas, de Avilés; Velázquez y Raúl, que era el entrenador". Tras dejar el fútbol profesional, siempre le gustó seguir al Oviedo en el Tartiere, pero ahora ya con menos pasión: "Iba mucho cuando estuvo en Tercera, pero ahora, con esta cadera y la rodilla si me siento en una butaca igual luego no puedo ni levantarme". De cara a este final de liga tan emocionante por el ascenso a Primera División se muestra optimista: "Creo que el Oviedo lo tiene bien porque juega ante un Tenerife ya descendido y luego viene aquí el Cádiz. Lo malo es que depende de otros resultados, pero peor lo tenía hace dos meses y ahora parece que se notó el cambio porque con este entrenador no perdió partido".