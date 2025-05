Alberto Reigada, un párroco de Vegadeo "orgulloso de ser ‘tenderino’": "Les dimos voz en sus reivindicaciones"

"Me siento orgulloso de ser tenderino. Vine aquí con ganas de trabajar, en una edad muy buena, con cincuenta y pico años y con mi gran vocación que siempre fue ser un cura de parroquia". Alberto Reigada llegó a la Tenderina hace 23 años para ser párroco por primera vez, tras una amplia y extensa trayectoria en la iglesia asturiana. Hace unos meses dio un paso a un lado, por motivos de salud, para quedar en un segundo plano, el de ayudar al nuevo titular, José Manuel de Jesús "Pin", de una de las parroquias más populosas de Oviedo. Pero mantiene la ilusión del primer día por su vinculación al barrio: "Soy un tenderino más".

Alberto Reigada (Vegadeo, 1951) disfruta con la vida parroquial que pudo testar en sus inicios en el sacerdocio, cuando fue destinado de coadjutor a la parroquia de San Pedro de los Arcos, donde asistió muy de cerca al impacto de las drogas en los más jóvenes de Vallobín y puso su grano de arena para la creación de una comunidad juvenil que fuera alternativa vital en los agitados años ochenta del siglo XX. Una tarea que tuvo que dejar al ser nombrado vicario episcopal del Occidente asturiano. Era el principio de un largo paréntesis, con estudios en Roma y cargos diocesanos a la vuelta a Asturias, primero como responsable de Pastoral Juvenil y luego al frente de Cáritas. Por eso le sonó a gloria cuando le dieron la parroquia de San Francisco Javier, en 2002.

¿Qué se encontró en La Tenderina? "Era un barrio muy activo, muy creativo y muy participativo, pero faltaba amalgamarlo, unirlo todo, que la parroquia y el barrio fuéramos una sola cosa", comenta Reigada, que recuerda cómo casi de forma espontánea salió un eslogan en un consejo parroquial: "Somos parroquia, hacemos barrio".

Alberto Reigada, durante una bendición de Ramos, ya icónica, en La Tenderina, la del año del coronavirus. / Miki López

La Tenderina tenía por entonces, dos décadas atrás, un templo inacabado en una parroquia con muchas asignaturas pendientes desde prácticamente su fundación y con un presumible crecimiento demográfico a la vuelta de la esquina. "El día que se hizo la inauguración se pasó al almacén de Obras Públicas, que está aquí al lado, se puso una cortina y se dijo ‘ya queda inaugurada esta parroquia, sin iglesia’", relata Reigada del peculiar estreno, en los tiempos de Manuel Gutiérrez, el primer párroco, entre finales de los años cincuenta y sesenta. Fue cuando bajó la imagen de San Francisco Javier en procesión desde la iglesia de Santa María la Real de la Corte. Aquel párroco, que con los años sería rector del Seminario en la etapa formativa del propio Reigada, "tenía un proyecto muy ambicioso para la iglesia, cuando se estaban haciendo otros templos como los de Ventanielles y San Francisco de Asís para dar respuesta la expansión de los barrios en Oviedo", explica Reigada. La iglesia de La Tenderina iba a ser similar a la levantada en Ventanielles, pero "la de san Francisco de Asís llevó muchos recursos y esta se quedó sin nada, solo se hizo el cine, las viviendas y unos salones: Y entonces, ese cine se convirtió en una iglesia poniendo unas vidrieras". En 1983 hubo un nuevo intento para completar el proyecto inacabado, pero se recaudó poco dinero, que fue destinado a reparar humedades.

Al llegar de párroco, Reigada percibió "un sentir profundo en el barrio por hacer una iglesia y porque, además, no cabíamos. Era una iglesia muy oscura, muy pequeña y lo que hicimos fue triplicar los metros cuadrados para la iglesia y tener accesos con ascensor y mejores escaleras".

Nuevas realidades

Al hacer barrio, recalca, "empezaron a nacer muchas realidades". Primero se constituyó una asociación de vecinos, "que nació con mucha fuerza y a la que se puso el nombre de un santo"; después, el coro del barrio, que no es el parroquial, también apostó por la denominación de San Francisco Javier. "De tal manera que el nombre de San Francisco Javier fue dando vida a mucha realidad; se hicieron las fiestas justo cuando cae el santo, el 3 de diciembre, a pesar de las condiciones climatológicas de esas fechas en las que no hay ninguna otra fiesta en Asturias; hicimos el concurso de pinchos, para que la gente tomara el vino con su pincho y los fuera calificando en el barrio desde el viernes hasta el domingo y luego hicimos el menú de San Javier, con productos de Navarra y Asturias, todo para dinamizar esta zona y darle tarea", detalla Reigada, que aporta otro dato muy elocuente del vigor de la comunidad. "Hemos sido la parroquia de Oviedo que primero ha pagado las deudas por sus obras. Un proyecto de más de un millón de euros, pagado por los vecinos del barrio en cuatro años. El Obispado puso alrededor del diez por ciento y el noventa y pico restante lo asumió la parroquia. Batimos el récord de financiar una iglesia de toda Asturias. Todavía se están pagando templos que se hicieron también en aquella época", destaca Reigada.

¿Ha cambiado mucho la Tenderina en los últimos veinte años, aparte de la mejora de la iglesia? El antaño delegado diocesano de Cáritas no alberga dudas. "Este barrio, al igual que otros de Oviedo, ha crecido, pero ha quedado menos dotado que el resto. Hay un deterioro importante. Se está haciendo la obra del Palacio de los Deportes, que es algo muy bueno para el barrio pero se trata de un recurso de toda la ciudad. Aquí sigue habiendo chabolas, sigue habiendo casas abandonadas que son ocupadas, sigue habiendo ratas, alguna calle que no tiene aceras y graves problemas de pobreza", plantea Reigada, que tras el diagnóstico sugiere el tratamiento: "Aquí se necesita una mayor intervención de los poderes públicos, a nivel local y también autonómico. Para estudiar el bachiller hay que ir a Ventanielles, no hay un centro social importante donde puedan reunirse los vecinos, tiene que ser aquí, en la parroquia, hasta las de las comunidades de vecinos. Por eso hay que dotar a este barrio, no puede ser que estando a diez minutos del centro, haya carencias básicas". Y pone un ejemplo tan sencillo como descriptivo: "Al lado de los columpios hay una fuente, pero está seca. Cuando los niños vienen a jugar empiezan a sudar y necesitan agua, pero no hay ni conexión a esta fuente. Los terrenos de este parque ni siquiera son del Ayuntamiento, la titular es la parroquia, están cedidos".

Una de las reivindicaciones en las que la parroquia de San Francisco Javier ha puesto su granito de arena es la del Parque del Este. "El espacio verde de la Tenderina queda reducido a estos jardines, delante de la iglesia y al que hay al final de la calle Vetusta", expone Reigada, convencido de que más espacios verdes "traerán bienestar al barrio y también población; cuando pasas por el barrio ves que se han cerrado muchos comercios, muchos carteles de traspaso o venta. Todo esto tiene que resucitar".

Piden un parque

De ahí que cuando un grupo de vecinos, con mucha gente de la parroquia, planteó el parque hubo receptividad. "Les dijimos que la parroquia está a su disposición y empezaron a reunirse aquí. Y ahora, hace unos dos meses, el actual párroco cedió la representación que tiene la parroquia en la junta Rayo-Mercadín a la plataforma vecinal para que tenga voz en la negociación. Es una manera de demostrar que la iglesia está al servicio de todo el barrio. Damos voz a la reivindicaciones de los vecinos, como cuando se inició aquí la movilización de los trabajadores de la Fábrica de Armas de La Vega", revela Reigada. "Es un gesto, no se ha cedido la propiedad, pero sí el derecho a que el barrio tenga voz en una junta donde nunca la tuvo porque solo estaban los constructores, con intereses muy distintos a los del barrio y de los vecinos". No acaban ahí las acciones de una parroquia, que también se brindó a acoger la Hermandad de los Estudiantes. "Ha dado una impronta propia al barrio. Cuando nos lo plantearon, hubo recelos y reflexión, un proceso en el que nos ayudó el entonces Obispo auxiliar Raúl Berzosa. Así fue naciendo, primero con un pequeño grupo que fue en aumento y hoy cuenta con más de mil personas que son cofrades. Ver cómo el barrio va detrás de la cofradía cuando asciende hacia Oviedo es todo un signo". Un ejemplo, añade, de que en la parroquia de San Francisco Javier "hay sitio para todos, en la asociación de vecinos, en la cofradía, en el coro, en la plataforma del parque. Todo lo del barrio nos es propio, nada que ocurra en la Tenderina es ajeno a la parroquia", argumenta Reigada, que añade hechos a las palabras: "Contamos con un piso de acogida para emigrantes que siempre está lleno, tenemos el centro de encuentro y acogida a gente con problemas de consumo de drogas, hemos promovido cursos para las personas mayores sobre la memoria y hay que pensar ya en otro problema como es el de la soledad no buscada", enumera el antiguo párroco, orgulloso de que la parroquia de san Francisco Javier "se haya convertido en un tronco fuerte, que da frutos".