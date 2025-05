Argentina Cuesta guisa en la última cocina de carbón del Rayo

Argentina Cuesta lleva 62 años en la calle del Rayo, a donde llegó muy joven, con apenas treinta años. "Uno de mis hijos tenía cinco años y el otro tres, ahora ya rondan los setenta, pero de cabeza los traigo a todos al hilo", bromea una de las vecinas más veteranas, que sigue al pie del cañón, rodeada de casas abandonadas o, en el mejor de los casos, tapiadas.

"Esta cocina muchas fabadas hizo", asegura Argentina Cuesta mientras toma asiento en una banqueta junto a una de las, probablemente, pocas cocinas de carbón que quedan en toda La Tenderina. "Y esta niña que ves vino con tres meses, a vivir aquí a la casa de al lado porque antes esto eran dos casas", apostilla Argentina Cuesta de su sobrina, Mercedes, que la visita a menudo.

La incertidumbre por un desarrollo urbanístico que acumula veinte años de espera, con una macrocrisis de la construcción de por medio, también se deja sentir en los comentarios de esta mujer, que no aparta la sonrisa de su gesto. "Tan guapo que era este pueblo, pero esto ya es tercermundista; los que compraron las casas y terrenos no miraron más para esto, se vendió y lo cerraron todo", asegura.

"Había una gente estupenda, muy buena gente y un ambientazo que, claro, ahora ya no se ve", afirma Argentina Cuesta, justo cuando llega a verla una de aquellas vecinas de antaño, Marisa Díaz, para charlar un rato. "No tengo nada de miedo, pero me da pena. Si en vez de tapiarlo todo, estas casas se hubieran alquilado a gente, aunque solo fuera para mantenerlo, todo esto estaría mucho mejor. La gente vendió, pensaban que iban a tirarlo pronto, llevan años diciéndolo, pero aquí no tiraron nada", sostiene Argentina Cuesta.

Desde la parte trasera de su casa, la maleza de las propiedades limítrofes amenaza con invadir la suya, se puede apreciar una vista privilegiada para un diagnóstico del estado de situación de la zona: casas abandonadas al lado, más allá bloques de vivienda de veinte años o más y al fondo, la silueta de la Catedral de un centro cercano y lejano al mismo tiempo. n