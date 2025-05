Condenada una mujer que trató de llevarse por la fuerza a una niña de dos años en Oviedo

Una mujer «con un trastorno grave por consumo de alcohol» aceptó este martes una condena de tres meses de prisión y someterse a un tratamiento de rehabilitación durante un periodo de cinco años tras reconocer que intentó llevarse a una niña en el barrio de Ciudad Naranco bajo la influencia de la bebida. La vista oral estaba señalada en la sección tercera de la Audiencia Provincial.

Los hechos que se le imputan a la mujer, que tiene 58 años, ocurrieron el 20 de octubre del año 2022. Según el relato que maneja la fiscalía, aquel día se acercó a la menor, que por entonces tenía solo dos años y estaba jugando en la calle monte Gamonal de Ciudad Naranco muy cerca de su madre. Pese a no tener ningún tipo de vínculo con la pequeña ni con su familia, la acusada la cogió en brazos, «apretándola fuertemente y con la intención de llevársela».

La madre de la niña, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, le pidió a la mujer que dejase inmediatamente a la pequeña y que se la entregase, pero la acusada no le hizo caso. En ese momento, tras la negativa, la madre de la niña tuvo que arrebatársela de los brazos con la ayuda de otro hombre, el padre de un amigo de su hija, que en ese momento estaba hablando con ella.

Según quedó probado, la mujer reaccionó de una forma violenta. Cogió a la madre de la niña por un brazo y comenzó a gritarle insistentemente frases del tipo: «¡Es mía, es mía, dámela, me la has quitado, devuélvemela!». No contenta con eso, siempre según la versión que ella misma aceptó en los juzgados, la mujer cometió otro acto reprochable. Al ver que el hijo del hombre estaba solo en el cochecito –el denunciante había acudido a ayudar a la madre de la niña de dos años– salió corriendo hacia él con la intención de cogerlo también, aunque se lo impidieron antes incluso de que llegase a tocarlo.

La acusada está diagnosticada de trastorno grave por consumo de alcohol, lo que supone un menoscabo de sus facultades volitivas e intelectivas, así como de su capacidad de controlar los impulsos en el caso de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, como ocurría en el momento de los hechos.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de detención ilegal de un menor en grado de tentativa. En este caso concurre la eximente incompleta de alteración psíquica. Tras reconocer los hechos, la acusada aceptó una condena de 3 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la medida de seguridad de sumisión a un tratamiento médico durante cinco años.