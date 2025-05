Fran Ordóñez y María Vigón, ganadores de la categoría popular y oficial de la Preba de la sidra

La Preba de la Sidra de Gascona es un escaparate en el que los llagares asturianos se juegan su prestigio. El jurado oficial de la reunión, celebrada el domingo pasado, eligió a Sidra Vigón (Villaviciosa) como ganadora del concurso oficial. Los asistentes a la multitudinaria fiesta escogieron con sus votos a Viuda de Angelón (Nava) como la mejor en la categoría popular. El triunfo en Oviedo es una gran noticia para los lagareros

Fran Ordóñez Vigil: "La sidra es Patrimonio de la Humanidad y está muy poco promocionada"

-Las votaciones ponen de manifiesto que la Viuda de Angelón es la sidra que más ha gustado entre las más de 10.000 personas que estuvieron en Gascona, ¿qué supone eso para ustedes?

-Pues todo un orgullo. Es importantísimo contar con el reconocimiento del consumidor final porque eso significa que nuestra sidra gusta y que nuestro trabajo diario merece la pena. Además, nos ayuda a seguir utilizando los mismos parámetros a la hora de elaborar nuestro producto.

-¿Cuáles son esos parámetros? ¿Por qué cree que gusta tanto la Viuda de Angelón?

-La nuestra es una sidra fresca, pálida en el color, con aromas muy francos estilo a hierba recién cortada y un sabor muy limpio.

-¿Este tipo de premios suponen un impulso para el llagar?

-Claro, un premio siempre es un reconocimiento al trabajo de las empresas y los clientes también se fijan en eso. A los consumidores les gusta probar productos que han sido bien valorados.

-¿Qué aportación tiene la Preba de Gascona a la promoción de la sidra asturiana y a la de llagares como el suyo?

-El trabajo que hacen los hosteleros de Gascona en general es muy importante para la promoción de la sidra tanto en Asturias como fuera de la región. Todos los visitantes que vienen a la región y se acercan a Oviedo preguntan por Gascona y por su sidra.

-Este año, por primera vez, ha habido una "mini preba" con sidra casera, ¿qué le parece esta iniciativa?

-Todo un acierto. Los productores caseros promocionan la cultura sidrera y son amantes de este producto. Ojalá hubiese miles como ellos, cuantos más mejor. Los llagares grandes no podemos verlos como una competencia, al revés. Cuanta más gente haga sidra y más gente la tenga en casa más se beberá en los bares.

-La sidra es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año pasado, ¿ha servido para incrementar las ventas?

-Hubo mucho bombo al principio, pero después se diluyó y no se habló más de ello. Que la sidra sea Patrimonio de la Humanidad es un tesoro que no apreciamos y está muy poco promocionado. Las administraciones deberían esmerarse más en este aspecto. Sólo el escanciado ya es algo que no existe en otro sitio del mundo y eso hay que aprovecharlo.

María Vigón Villazón: "Los clientes nos llaman porque quieren cajas del tonel ganador de Gascona"

-¿Qué significa para usted que Sidra Vigón haya sido la elegida por los jueces?

-Es muy importante. Ganar en Oviedo tiene mucha repercusión y eso nos va a abrir mucho campo a nivel profesional. La calle Gascona es la calle Gascona y haber recibido este premio supone un buen impulso para nosotros. A nivel personal me siento feliz, creo que es el reconocimiento a muchos años de lucha y de trabajo. Además es algo muy difícil, todos los compañeros del sector lo hacen muy bien.

-¿Entonces ganar en Oviedo eleva el nivel de negocio?

-Pues claro. Ya hemos tenido muchas llamadas de clientes porque todo el mundo quiere tener cajas de sidra del tonel ganador de Gascona. Habrá que repartirla.

-¿Cuántos litros tiene ese tonel?

-Tiene 12.000 litros y dará como para unas 1.800 cajas. No obstante, lo que tenemos que asegurar es que todos sean igual de buenos siempre.

-¿Para acudir a eventos como la Preba de la Sidra de Gascona se elige un tonel especial?

-No. Nosotros somos un llagar pequeño y llevamos la sidra que ya teníamos a la venta. La hemos embotellado hará unos quince días. Los jueces cogen la sidra de la caseta en la que se está sirviendo a la gente y es la misma que pudo beber cualquiera de las personas que estuvieron disfrutando de la fiesta. No es por que lo diga yo, pero creo que este año estamos embotellando muy buen producto y tuvimos suerte de que los jueces lo apreciaron.

-¿Qué supone para el mundo de la sidra la calle Gascona?

-Ahora mismo es un referente. Gijón es una ciudad en la que se consume mucha sidra, pero no hay un sitio en el que esté tan concentrada como en Gascona. En esta zona de Oviedo hay ambiente en invierno, en verano y cualquier día del año. Además, los hosteleros del Bulevar de la Sidra trabajan muy bien el producto y están haciendo las cosas muy bien desde hace años.

-Hay quien dice que la sidra es cara , ¿está usted de acuerdo?

-La sidra es baratísima. Por menos de cuatro euros tienes a una persona dándote seis servicios (escanciando). ¡Pero si un refresco vale tres euros! La sidra tiene mucho trabajo detrás que la gente no ve. Eso sí, los llagares tenemos que esforzarnos por hacer un producto mejor cada día y las sidrerías por cuidar la sidra y al cliente. Si la sidra se sirve a mala temperatura, no se escancia o no se respeta es cara como si se pone a un euro, pero si las cosas se hacen bien es una de las bebidas más baratas.