Vox pide un monumento a la infancia en el Reconquista

El grupo parlamentario de Vox ha presentado una proposición no de ley para apoyar la propuesta de instalar un «Monumento a la Infancia Expósita» en el hotel de la Reconquista para recordar que este edificio fue anteriormente un hospicio. En Asturias, explican, hay un gran número de descendientes de niños expósitos y huérfanos que fueron acogidos desde el año 1752 hasta 1965 y, en la actualidad, un grupo de personas están promoviendo una iniciativa para que estos doscientos años de historia en el corazón de Oviedo no sean olvidados. En todo el inmueble no existe ninguna referencia a esta etapa y se ha ideado la elaboración de este homenaje, aunque aún no está cerrado cómo se hará. Los promotores han pensado en tres ideas. Por un lado, contactaron con artistas y uno de ellos ha elaborado un boceto y llevarlo a cabo tendrá un coste estimado de 90.000 euros. También están abiertos a abrir un concurso de ideas para realizar la escultura y han iniciado conversaciones para trasladar la estatua de «La Encarna y chiquilín» de Miranda desde la confluencia de la calle Uría con Marqués de Santa Cruz hasta Gil de Jaz. La idea es que este elemento se ubique en el exterior de este inmueble declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Los organizadores, entre los que se encuentra Juan Carlos Herrero, han presentado el proyecto a los diferentes partidos políticos e instituciones. Sin ir más lejos, cuentan con el apoyo de la Casa Real, la Fundación Princesa de Asturias, la vicepresidencia del Principado, las alcaldías de Oviedo y Gijón, la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la comunidad de Hijas de la Caridad y el Ridea. De forma paralela, el jueves presentará esta iniciativa Pedro Villanueva, autor del libro «Historia del Real Hospicio»; la investigadora y presidenta Fundación Albergue Covadonga, Begoña González; el propio Herrero y se espera la asistencia de un representante de la Universidad de Oviedo. Tendrá lugar a las seis de la tarde.