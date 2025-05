Virtudes de La Tenderina, una mujer que representa como nadie el espíritu del vecindario

Virtudes Cano es una vecina de La Tenderina que pasa por ser una de las personas que más y mejor me quieren del mundo. Me cuidaba de pequeño y lo sigue haciendo. Lleva más de cincuenta años ligada a mi familia. Rara es la vez que no desempolva algún recuerdo de cuando yo aún no tenía memoria, haciéndome reír a carcajadas. De manera que ha sido un placer bajar a visitarla hasta su barrio, donde lleva viviendo una vida entera. No se me ocurre mejor compañera para este paseo. Mujer trabajadora hasta el exceso, madre, abuela, generosa, fuerte, deportista, guapa, optimista. Representa como nadie el espíritu del vecindario. Desde el momento en que la recojo en su portal, al final de la avenida de Torrelavega, nos resulta imposible dar dos pasos sin que algún vecino nos salude. Sabe el nombre de todos, no se esconde de ninguno y nadie le quita la cara. Fulanito es policía, menganita era maestra, etcétera.

"Mira", –me dice– "esa es la nave del Cuco. Si quieres carne buena al por mayor, venimos aquí. ¿Conoces esa zona?" Cuando le digo que no, decidimos improvisar. Ambos habíamos dado por sentado que el paseo iba a transcurrir alrededor del Palacio de los Deportes, el milagro de ingeniería de Sánchez del Río con pasado glorioso y nueva vida por delante. El plan ahora es adentrarse en una zona rural totalmente nueva para mi. Que es Oviedo aunque no lo parezca. Con problemas de ocupación de vivienda, iluminación deficiente y una carretera pésimamente conservada. Pero con alguna casa muy guapa, de las que a mi me gustaría rescatar, entre las que no falta el santuario de un vidente y varias leyendas sobre la Guerra Civil. Desde ese alto, que parece pertenecer a una aldea de montaña, se puede observar a pocos cientos de metros en línea recta el Palacio, San Julián de los Prados y el antiguo. "Todos esos terrenos de ahí", –me cuenta Virtudes señalando los que escoltan el final de La Tenderina, dirección Colloto–, "los compró un constructor por cuatro perras y nunca hizo nada con ellos". Pero eso, pienso yo, ha resultado beneficioso para La Tenderina, en tanto en cuanto lo que es conservar su esencia.

Virtudes nació en un pueblo muy pequeño del occidente. Se crió sola, con su madre, siendo muy pobres. Su sueño era conseguir el dinero justo para el vestido de novia y los muebles más básicos para poder casarse con su Manolo del alma, que ya andaba por Oviedo ganándose la vida. Su madre no la dejaba venirse a la capital estando soltera. Sólo tenían una vaca preñada, así que decidieron venderla para juntar lo necesario para el casorio. Con tan mala suerte que, poco antes, la vaca rompió la cadera y no les dieron apenas nada por ella. Y su sueño, tan sencillo, se volvió inalcanzable. Pero Virtu siempre ha tenido dos ovarios. Le dijo a su madre que sí o sí se iba a Oviedo, que ella no iba a quedar sin casar por dinero. Así que, con ayuda de una amiga, consiguió colocarse en el Bar Iris, en la Argañosa, local que regentaba la familia del artista Fernando Alba, como interna para servicio, cocina, barra y lo que hiciera falta. Y, trabajando como una burra, al tiempo juntó lo que necesitaba para el vestido. Los muebles los consiguió por generosidad de los Alba, que casualmente cerraban una casa en aquel momento. Y se casó con Manolo, que vivía de pensión en la calle Río Deva y que decidió quedarse alquilado con ese piso y negocio. Virtudes trabajaba en una casa, y cuando salía, en otra. Y cuando llegaba a la suya, se encargaba del marido, del hijo y de los tres inquilinos que tenían a pensión completa. Y así, diez años, hasta que ahorraron para el piso de la avenida de Torrelavega, donde sigue alojando, más por cariño y costumbre que por dinero, a estudiantes de intercambio a las que adopta sentimentalmente de por vida. Ahora tiene ya menos obligaciones, pero eso no hace que pare ni un momento. Y eso es La Tenderina, así se entiende. Gente que llegó desde el campo a Oviedo a buscarse la vida, que trabajaron mucho, que se conocen y se cuidan. Un barrio estructurado en manzanas y avenidas amplias, anchas, rectas, pero que ha dejado de crecer hace tiempo. Quien sabe en cuanto les puede afectar la apertura que se aventura en la Vega, seguramente para bien. Caerán los muros de la fábrica y se abrirá un paso que les acercará al centro.

"A ver cuándo subo a Oviedo y tomamos un café" –se despide Virtudes. Me achucha y me besa, como siempre. Pero va con prisa, no para, le viene la nieta a comer a casa.