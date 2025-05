Educación rectifica y construirá la piscina en el colegio de Montecerrao

El nuevo colegio de Educación Especial de Montecerrao tendrá piscina terapéutica como reclamaban las familias. La rectificación del Principado llegó poco antes de que se celebrase, ante la Junta General, la cuarta concentración de protesta. Fue el presidente regional, Adrián Barbón, quien lo confirmó en el pleno del parlamento regional. Lo hizo después de que la consejera de Educación, Lydia Espina, se lo trasladase al portavoz de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio de Latores, José Manuel de la Grana, en una reunión.

El Principado da marcha atrás en la pretensión de instalar el tanque de Hubbard previsto en el centro que sustituirá al de Latores. En su lugar se construirá la piscina terapéutica que piden las familias, unas instalaciones que tiene el equipamiento educativo actual desde hace 25 años. Una incorporación al proyecto que la AMPA reclama desde 2023, pero que hasta ahora había sido rechazada por la Consejera. Entre sus argumentos, el de que la obra se retrasaría, aunque ahora se afirma que se cumplirán los plazos.

Educación mantiene la licitación del proyecto de construcción del nuevo centro de Montecerrao pero dejará vacía la zona que inicialmente iba a destinar a la estimulación hídrica, con un tanque Hubbard. Para ese espacio la Consejería contratará la redacción de un nuevo proyecto para "instalar en ese espacio una piscina terapéutica de uso colectivo, que optimice al máximo el hueco disponible", indicaron fuentes de Educación. "Una vez finalicen las obras de construcción del centro, en el que vamos a invertir casi 22 millones, se ejecutará la piscina tal y como reclaman las familias. Esta es una buena muestra de cómo escucha el Gobierno regional", afirmó, en el parlamento regional, Barbón, que añadió que "la Consejera lleva semanas trabajando en esta solución". El jefe del ejecutivo autonómico explicó que no se retrasará la obra, que tiene un plazo de ejecución de dos años, dado que habrá un proyecto complementario, no un modificado.

Las familias acogieron con satisfacción la rectificación del Principado pero afirman que estarán vigilantes para "que la piscina tenga una superficie acorde al número de alumnos". "El vaso tendría que tener alrededor de 60 metros cuadrados de superficie", manifestó el presidente de la AMPA, José Manuel de la Grana. "Es una buena noticia, que llevábamos pidiendo desde 2023 a través de diferentes escritos, todos ellos sin respuesta", añadió.

Preguntado sobre la razón por la que previamente Espina hablaba de que construir la piscina acarrearía retrasos, De la Grana comentó que "no sabemos por qué hace unos días aludía a que tardaría un año más, cuando las consultas que realizamos a empresas no decían eso, y ahora dice que no va a haber demoras".

"Se planteó construirla en otra parcela, pero lo descartamos", aseguró el presidente de la AMPA. En el espacio destinado a la zona hídrica "se intentará ganar superficie" para instalar allí la piscina. En las concentraciones las familias reclaman, junto a la construcción de la piscina terapéutica, una reparación integral del colegio de Latores.

El informe sobre el estado del edificio de Latores

El estudio encargado por la AMPA del colegio de Latores sobre el estado del edificio "evidencia incumplimientos de la normativa", aseguró el presidente del colegio, José Manuel de la Grana. El informe elaborado por un arquitecto fue entregado a la consejera de Educación, Lydia Espina.

"Le pedimos que en los próximos presupuestos regionales se consigne una partida para solucionar las deficiencias", afirmó. El estudio entregado al Principado será remitido también al Defensor del Pueblo. "Los incumplimientos de la normativa son de mucha índole, especialmente referentes a temas de seguridad. El edificio no tiene sistemas de detección de incendios ni suficientes extintores, ni sistemas de alarma", subrayó De la Grana.