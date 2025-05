La capitalidad cultural abre el plazo para presentar proyectos

La candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 calienta motores. La convocatoria para empezar a presentar proyectos quedará abierta la próxima semana, según anunció ayer el coordinador del equipo redactor, José Mompeán, en la reunión que mantuvo con distintos representantes de los sectores de la cultura popular, el patrimonio y la literatura.

El primer encuentro sectorial tuvo lugar en el complejo del Calatrava, donde acudieron, entre otros, el arquitecto José Ramón Fernández Molina; el editor Samuel Castro; Ánxel Nava, de Mazcaritos d’Uviéu; Chelo Veiga, coordinadora de la Red de Bibliotecas de Oviedo, Esther García, presidenta de la Asociación de escritores de Asturias; Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana y Juaco López, director del Museo del Pueblo de Asturias.

Alguno de los asistentes preguntó al equipo coordinador de la candidatura los beneficios de ser Capital Europea de la Cultura, si finalmente resulta elegida en un proceso que se resolverá en el año 2027. Tanto Mompeán como Zoe López y Natalia Álvarez Simón, integrantes del equipo que redactará el dossier de la candidatura de Oviedo, coincidieron en que los objetivos dependerán de las necesidades y prioridades que salgan en el trabajo de campo recién iniciado.

Mompeán subrayó, no obstante, el interés detectado en los contactos mantenidos hasta ahora en la necesidad de contar "con una estrategia cultural, mientras que Zoe López hizo hincapié en una de las carencias detectadas "no ya solo en Asturias sino en toda España, que es la presentación de proyectos capaces de captar fondos de la Unión Europea" para iniciativas culturales, una carrera en la que, según apuntó, países "como Portugal" llevan bastante ventaja. Una mayor conexión con la realidad cultural de Europa es otra de las cuestiones a reforzar en esta candidatura, abundó Natalia Álvarez Simón. El equipo coordinador de la candidatura reiteró que esta iniciativa no incumbe solo a Oviedo sino "que abarca a todo el territorio asturiano para lograr un proyecto que sea creíble". Entre las fortalezas comprobadas hasta ahora de la candidatura asturiana Mompeán aludió "al consenso político e institucional", una cuestión que la Unión Europea tiene muy en cuenta al valorar a los distintos aspirantes y la participación de colectivos rurales.