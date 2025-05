"La carrera de un cantante lírico es una montaña rusa"

La soprano Marina Monzó nació en la capital valenciana en 1994, pero, si se le pregunta de dónde es, ella responde que de Quart de Poblet. Allí fue donde creció y donde sus padres decidieron inscribirla en clases de piano a los 4 años, del piano pasó a la flauta travesera y acabado cantando. Marina Monzó es la ganadora de la última edición del premio "Talía" a la mejor interprete femenina de lírica, por su Marina en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El sábado, 31 de mayo, a las 19.00 horas, cantará en la gala lírica del Festival de Teatro Lírico que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, con el barítono Marko Mimica como pareja escénica.

-"Talía" a la mejor intérprete, ¿contaba con ello?

-No me lo esperaba, yo iba pensando que se lo iban a dar a Yolanda (Auyanet), por trayectoria, pero en los "Talía" te nominan por un papel en concreto y la producción de "Marina", que ahora se estrena en Oviedo, es muy chula. De ópera española y zarzuela es lo más complicado que he cantado yo nunca, de lejos.

-Hace un par de años estaba recibiendo premios como artista joven.

-Es que tengo 30 años, pero ahora es como que ya soy mayor. Tenía ganas, tengo que decir, porque debuté en Bilbao con 21 años, así que llevo 10 años de carrera.

-¿Hasta qué punto la ha planificado?

-A mí me hubiese gustado hacerlo bastante más. Me hubiese encantado llevar mucho más las riendas de lo que canto. A todos los cantantes nos gustaría elegir lo que va mejor para nuestra voz, para la trayectoria, si quieres que sea longeva, pero los teatros te ofrecen lo que te ofrecen. Hay una parte a la que puedes decir sí o no, pero otra te va llegando y tienes que intuir a muy largo plazo cómo te va a ir un papel.

-¿Y cómo le gustaría que fuera su carrera a partir de ahora?

-Es que planificamos con muchísimos años de antelación. Antes aceptaba roles que encajaban 100% con mi clasificación de soprano lírica ligera; ahora me gusta más probar antes, me gusta escucharlo, ver la partitura. Antes me fiaba más, aceptaba o no; ahora, tengo la mente un poco más abierta.

-¿Cómo cuida un cantante lírico su voz?

-Cuando era más joven, hace 10 años, no tenía muy en cuenta los cuidados vocales, cantaba y acababa fresca la función; ahora sí que tengo más cuidado: me ahorro los ensayos en sitios con mucho ruido y un montón de hidratación, estoy todo el día enganchada a los vahos y al humificador.

-Un cantante necesita resistencia física.

-En los ensayos vas haciendo callo, moviéndote, uniendo escenas y viendo dónde bajar intensidad, vas regulándote.

-Y resistencia mental.

-La cabeza lo es todo. Tu voz depende de cómo estés mentalmente. Tienes un mal día y se te cierra la garganta. Es importante tener apoyo, ir a terapia... Yo tengo a mí psicólogo y, cuando me veo un poco mal, enseguida le llamo. Es súper importante y eso no te lo cuentan en el conservatorio. Escuchaba, cuando empezaba, que la carrera de los cantantes es como una montaña rusa, y es totalmente cierto. Hay momentos en los que estás arriba, te sientes bien contigo misma, con como estás cantando, y momentos en los que no te encuentras, sientes que eres el único, y no, todo el mundo ha pasado por ahí.

-¿Qué es para usted la música? ¿Cómo ha determinado su vida?

-Hay algo, cuando tocas con otra persona, o cantas... Buscas armonía y se desencadena algo químico, creo, que te pone en sintonía con el otro. Para tocar o cantar con otra persona tienes que dejar que brille contigo. Los mejores profesionales que yo me he encontrado en la música son además las mejores personas fuera del escenario.

-Debuta en Oviedo.

-Es la primera vez, y todo el mundo me hablaba de Oviedo, de la tradición musical, del público. Tenía ganas.

-Decía antes que la carrera de los cantantes está llena de altos y bajos, ¿en qué punto se encuentra usted ahora?

-Pues un poco tambaleante, pero bueno, es porque me voy tres meses a trabajar a América, y tanto tiempo fuera cuesta.