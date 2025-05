Ricardo Labra: "De haber vivido más tiempo, José Avello habría ganado el premio Nobel"

De haber vivido más tiempo, el escritor asturiano José Avello, fallecido en 2015, hubiera sido un serio candidato a ganar el premio Nobel. No exageró ayer el poeta Ricardo Labra al afirmarlo en la presentación ovetense de los relatos reunidos del autor de dos clásicos modernos como "Las subversión de Beti García" y "Jugadores de billar". Fue en la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja) y Avello hubiera disfrutado con las palabras de admiración y cariño que le dedicaron Labra, el también escritor Fernando Menéndez y su viuda, Milagros Gonzalvo. En el público, su hijo Jasón.

Labra empezó fuerte: "Avello es de esos autores que expanden el valor de una obra literaria por su singularidad y relevancia". Habiendo sido "desatendido" al principio por la critica, con el tiempo ha pasado a ser un autor fundamental. Y no surgió "por generación espontánea". En su obra influyó la importancia de su familia y de sus amistades: "La lealtad y la amistad" son claves. Su evolución arranca con la poesía desde muy joven, "impregnado de lecturas. Leer y narrar, ordenar el mundo y darlo luego de forma elaborada". Con una gran capacidad para ganar dinero, Avello dio prioridad a su vocación volviendo a la Universidad: "Encontró la pasión por la comunicación".

Sus relatos reunidos, destacó Labra, "forman parte de un río creativo que va de 1965 a 1999, y son la parte oculta de sus grandes novelas". Símbolos en las bambalinas que explican un mundo de belleza oculta tras las máscaras. Hay un riesgo en el hecho de publicar trabajos póstumos sin una última revisión por el autor que asumen los familiares, pero en este caso "se trata de piezas de un puzzle que la mano de Milagros unió para hacer un libro extraordinario que demuestra cómo Avello estudió muy bien la mecánica del cuento, su tradición. Es una obra que perdurará en el tiempo".

Fernando Menéndez evocó el perfil más personal de Avello: "Conocí a Pepe en 2o12 durante un recorrido por el Oviedo de ‘Jugadores’. Mostró una gran generosidad. Aquella experiencia le insufló esperanza tras una etapa de escepticismo porque vio que había gente que le había leído. Un año antes, tres personas me dijeron que debía leer a Avello. Así lo hice".

Sus cuentos, destacó, "son piezas perfectas que encajan con sus novelas. Son una enmienda a la normalidad, a lo consensuado. El poder de la ficción patra introducir un Caballo de Troya en la realidad". El humor, que no falte. Ni los apuntes kafkianos. Todo engarzado a la necesidad de "continuar esa conversación infinita que es la literatura". Conversación a la que se sumó Milagros Gonzalvo para aportar una cálida mirada personal sobre "un ser maravilloso de gran bonhomía y absolutamente divertido. El rey de la fiesta, conversador nato. Decía que tenía un trabajo increíble porque le permitía leer y contar lo que había leído. Era un hombre feliz, nada agobiado por tener fama o reconocimiento. Él escribía para sus amigos, aunque claro que le satisfacía ser reconocido en su tierra".

Habló Gonzalvo de la existencia de una tercera novela inconclusa, "La distancia", sobre el desconcierto. Y dijo Menéndez que Avello llevaba al papel su perplejidad ante el mundo, y que hacía de su Cangas del Narcea natal un Macondo al modo de García Márquez. Su viuda lo corroboró: "Me enamoré de él oyendo cómo contaba historias. Se te caía la baba". Historias de un narrador reflexivo, según Labra, "un autor intelectual que trabaja con precisión la palabra. Fue un precursor en el mensaje oculto de lo que cuenta".

Gonzalvo reconoció haber tenido "muchas dudas, hasta el final, a la hora de publicar los relatos pero el editor me insistió mucho. Y dos amigas filólogas me aseguraron que estaban muy bien. Durante el covid me puse a revisarlos y a pasarlos al ordenador. Había más textos de los 24 que se han publicado. Me gusta todo lo que escribía pero no soy objetiva así que el editor decidió la última selección". Avello "hubiera hecho correcciones, seguramente", señaló pero el resultado sería muy parecido". Ahora llega el turno de pasar a limpio los poemas, "el primero es de 1958 y el último de 2007. Incluso los de jovencito tienen cierto nivel". Más Avello, por favor.