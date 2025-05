Sociedad Civil Oviedo entrega esta tarde, en el Auditorio, los premios "Libertas" 2025

Eva García: "Toca unir a los hispanos a ambos lados del Atlántico"

Eva García, presidenta y fundadora de The Legacy, recogerá hoy el premio "Libertas 2025" en categoría "Internacional". Esta organización trabaja por difundir el legado español en Estados Unidos.

-¿Qué significa este premio ?

-Es un honor inmenso y una motivación renovada para seguir trabajando con rigor y pasión. Reconoce una labor que avanza en silencio, pero que tiene un impacto real: recuperar, dignificar y divulgar la verdad de una historia que nos pertenece y que merece ocupar el lugar que le corresponde. Recibir el Premio Internacional "Libertas" en Asturias tiene un significado muy especial para mí, que he visitado esta comunidad más de 45 veces en los últimos tres años. Hemos encontrado aquí una joya, nos han recibido bien en todos sitios y los jóvenes asturianos han tenido una relación muy especial con nuestra exposición itinerante. Estamos profundamente agradecidos a la delegación de defensa en el Principado por la coordinación y el empeño y a Asturias.

-¿En qué actividades se enfoca en estos momentos?

-Estamos volcados en la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que se celebrará en 2026. Acabo de terminar mi nuevo libro, que estoy segura dará mucho que hablar. Se titula "1776–We the Hispanics", y es también el nombre de nuestro nuevo proyecto. Nosotros los hispanos tenemos que unirnos a ambos lados del Atlántico, debemos tomar conciencia de la fuerza imparable que somos. Seiscientos millones de hispanohablantes no son solo una cifra: somos una comunidad con un bagaje cultural inmenso, con raíces profundas y un legado compartido que tiene un poder transformador si sabemos activarlo con unidad y propósito.

-¿Por qué es tan desconocida la herencia española en los Estados Unidos?

-Durante siglos ha prevalecido un relato anglosajón hegemónico que ha silenciado o minimizado el papel esencial que jugó España en el nacimiento de Estados Unidos. La "Leyenda Negra" es una campaña de difamación que lleva más de cinco siglos distorsionando nuestra imagen y oscureciendo nuestros logros. Desde España no hemos hecho nada por lo nuestro. No hemos combatido las mentiras con la contundencia debida. Recuperar esta herencia no es solo un acto de justicia histórica; es una cuestión de dignidad, identidad y autoestima cultural. Nos toca defender, con conocimiento y coraje, lo que nunca debimos dejar que nos arrebataran.

-¿Llegará a superarse la "Leyenda Negra"?

Estoy convencida de que sí, pero requiere perseverancia, conocimiento y una estrategia seria de diplomacia cultural. Ya estamos viendo un cambio: hay más interés, más publicaciones, más investigadores y, sobre todo, más ciudadanos conscientes del valor de nuestra historia. La verdad, cuando se defiende con datos y pasión, siempre acaba encontrando su camino.

Manuel Llamas: "La libertad sufre un retroceso en el mundo"

Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana (un foro de pensamiento), recibe esta tarde el galardón "Libertas 2025" correspondiente a la categoría "España". Se muestra optimista sobre los avances que trae la Inteligencia Artificial.

-¿Está la libertad en retroceso?

-Sí, la libertad, entendida en un sentido amplio, ha sufrido un claro retroceso a nivel mundial en los últimos años, como consecuencia de varios fenómenos que han coincidido al mismo tiempo. Uno de ellos es el llamado wokismo, también conocido como la dictadura de lo políticamente correcto, que, sin duda, ha cercenado libertades básicas como la libertad de expresión y de prensa o la igualdad ante la ley mediante leyes liberticidas como las políticas identitarias o la ideología de género. A eso se suma, además, el auge de nuevos movimientos populistas, tanto a izquierda como a derecha, que ponen en riesgo la estabilidad y el correcto funcionamiento de la democracia liberal.

-¿Puede ser realmente libre una sociedad hiperconectada?

-La transformación que traerá consigo la Inteligencia Artificial será exponencialmente superior. El lado bueno de todos estos avances supera en mucho los posibles riesgos . Más productividad significa más riqueza. Y más riqueza supone más libertad. Hoy, mucha gente puede trabajar en remoto desde cualquier parte del mundo con un teléfono y un ordenador. Soy muy optimista sobre el futuro de la economía mundial.

-¿Cómo imagina el futuro del liberalismo?

-Brillante y exitoso. Las ideas de la libertad están experimentando un nuevo resurgir, tras décadas de dominación socialista o estatista. Los últimos grandes referentes del liberalismo fueron Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, artífices de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Hoy estas ideas vuelven a resonar con fuerza de la mano de Javier Milei y otros líderes. El liberalismo está ganando la batalla cultural.

-En el siglo XXI, perviven dictaduras como la de Cuba. ¿Atisba alguna solución?

-Una dictadura puede enquistarse en el tiempo. Y la cubana es de las peores. Cuba, que en su día fue un país rico y próspero al que emigraban nuestros bisabuelos, se ha convertido en un pozo de pobreza y esclavitud. El país está en manos de un puñado de sátrapas comunistas que se dedican a explotar a su gente para enriquecerse a manos llenas. Mucho me temo que la única solución posible tendrá que venir de fuera, de la presión internacional, tanto de Estados Unidos como de Europa e Hispanoamérica.

-¿Qué consejos daría hoy Juan de Mariana?

-Sus valiosas aportaciones al mundo académico no caducan. Muchos problemas, en esencia son los mismos. El abuso del poder, la erosión de derechos y libertad básicas del individuo o el gran error de manipular el valor de la moneda, por ejemplo.

-¿Les hace ilusión este premio?

-Por supuesto, es todo un honor recibir este reconocimiento en defensa de las ideas de la libertad. A eso nos dedicamos desde hace 20 años en el Instituto.