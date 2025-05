"The Bad Plus", icono del último jazz-rock desde EE UU, mañana en Oviedo

El trío estadounidense "The Bad Plus" ha funcionado en las últimas décadas como uno de los renovadores de la fusión entre el jazz y el rock, a veces con una pata en el progresivo y otras veces entretenidos en una ejecución más purista. El trío que en su día formaron el pianista Ethan Iverson, el bajista Reid Anderson y el batería David King logró fama y atención mundial desde su debut en 2001, con una versión muy aplaudida del "Smells like Teen Spirit" de "Nirvana". Con la paritda de Iverson el grupo acabó pasando de trío a cuarteto y eliminando para siempre el piano. Es esa versión la que llega mañana al teatro Filarmónica de Oviedo (20.00 horas, 14 y 12 euros) con el guitarrista Ben Monder y el saxofonista Chris Speed.