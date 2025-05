Comienza la feria de La Ascensión y la "mejor fiesta del sector primario" toma Oviedo: así es el ambiente

Más de dos décadas lleva Alfonso Rodríguez participando en el mercado de La Ascensión. Todos los años está pendiente de las notificaciones de la concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, para poder ocupar uno de los 32 puestos abiertos desde ayer en la plaza de la Catedral. El reto no es fácil. Hay más demanda que oferta, o que obliga al Ayuntamiento a hacer un sorteo para elegir a los ganadores. Tuvieron suerte. Les adjudicaron uno de los puestos de la explanada de Alfonso II, donde ofertan su queso de Abredo (Coaña) realizado con leche pasteurizada de vacas de ganaderías de proximidad. "Lo llevamos haciendo toda la vida: después, incorporamos el requesón y el arroz con leche". Tres manjares que conquistan el paladar de los ovetenses. "Vendemos mucho y la previsión es buena, según la experiencia de otros años", indica. El objetivo es tener material suficiente que ofrecer hasta el domingo a las ocho de la tarde.

Muy cerca de este puesto se encuentra el de Graciela Valle de la empresa L’Arbeyal (Cangas de Onís) y que elabora queso gamonéu. Durante años oyeron los buenos resultados que obtuvieron sus compañeros durante el mercado de La Ascensión y para esta edición se animaron a participar. "Es la primera vez que estamos aquí; la verdad es que no tenemos mucho tiempo para hacer ferias por los diferentes concejos porque tenemos ganadería, quesería y venta. Lo más guapo de todo el proceso es estar en contacto con los clientes", explicó tras la apertura del mercado. Momento que Ángel Ayala, de quesos Ruperto, no para de ofrecer pruebas. Con el sabor conquistan a los ovetenses.

Desde primera hora, se sucedieron las ventas. Uno de los primeros puestos en captar la atención de los clientes fue el de Gancedo (Tineo), regentado por Josefina González y Arturo Gancedo, que estos días ofrece sus productos cárnicos desde la plaza de Porlier. Los orígenes de esta empresa, recuerda la primera, fueron en los años 70 criando la raza autóctona Ternera Asturiana de los Valles. Para ello, emplearon los valores tradicionales haciendo las cosas con paciencia, dedicación y cariño. Tras consolidarse optaron por recuperar el gochu asturcelta. "Aquí traemos nuestros productos porque La Ascensión es la fiesta del campo y del sector primario". Solo con el olor se ganan a los clientes y más de uno busca su puesto porque ya saben que acertarán. "Este mercado es un grandísimo escaparate para el campo. Llevamos muchos años participando y tenemos que agradecer mucho a la clientela porque su fidelidad", subrayó González.

Cuentan los artesanos que los mercados retoman su actividad después de Semana Santa con citas pequeñas. El gran mercado es el de La Ascensión y donde no falta Judith Naves de Astursabor. "La Ascensión es una cita imprescindible para dar a conocer nuestros platos. Siempre traemos las recetas que gustan a la gente y aprovechamos la ocasión para dar a conocer las nuevas". Clave en este tipo de encuentros, reseña, es ofrecer "productos diferenciadores" para que sus clientes identifiquen el sabor con su empresa. "Esta es una de las mejores ferias de Asturias e intentamos venir siempre que podemos porque siempre tenemos buenos resultados".

Cuero, cosmética natural, madera, textil, joyería creativa, piel y juguetes artesanos son las especialidades que se pueden encontrar en el paseo del Bombé. Allí, está Sonia Fernández de la gijonesa Ventolín Artesanía. "Oviedo siempre es un buen escaparate y hacemos varias ferias siempre que podemos. Intentamos estar siempre en La Ascensión, el mercado de Navidad es también importante y cuando nos toca en San Mateo", comentó; mientras vendía unos pendientes de plata en tonalidades naranjas a una señora. "Participar en este tipo de actividades supone para nosotros un esfuerzo muy importante por la cantidad de horas que echamos".

Oviedo tiene a lo largo del año tres menús relevantes: el Antroxu, el Desarme y La Ascensión. Este último se ofrece en 56 restaurantes –cifra récord– consistente en un primer plato de menestra de temporada al que le sigue el sabor de la tradición guisandera de Oviedo como es la carne gobernada al estilo de Oviedo. Y para finalizar un dulce, la tarta de queso con cerezas. Ya lo dice el dicho: por La Ascensión cerezas en Oviedo y trigo en León.

Apertura del mercadillo de la Ascensión y visita del alcalde / Luisma Murias

Canteli: "Queremos que la Ascensión atraiga a mucha gente de fuera"

El Alcalde busca espacio en la ciudad para recuperar el certamen ganadero en 2026: "La intención es hacer algo grande para que vuelva a ser como antes"

La fuente de la Catedral teñida de blanco simulando la leche con la que se hacen los quesos, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo ambientando el casco histórico y los puestos listos para vender sus productos. Oviedo celebra hasta el domingo la feria de La Ascensión. Una cita que inauguró en la mañana de ayer el Alcalde, Alfredo Canteli, y que estuvo acompañado de la edil de Festejos, Covadonga Díaz. Durante varios minutos, saludaron a los titulares de las casetas y el regidor subrayó que estos tres días de actividades suponen "el mejor homenaje que podemos hacer a los artesanos que trabajan todo el año para estar hoy aquí". "Queremos que la gente disfrute de la Ascensión y que vengan muchas personas de fuera", indicó.

Tres son los escenarios en los que se han instalado 94 puestos. Entre las plazas de la Catedral y Porlier y la calle Eusebio González Abascal se han colocado 68 casetas –32 destinadas a quesos y 36 con productos alimentarios– y en el paseo del Bombé hay otras 26 con productos de artesanía a los que se suman diez jaimas para diversos talleres y una demostración de animales autóctonos como cabra bermeya, vacas asturiana de la montaña y asturcones. El único pero que pone el regidor a esta cita es el tiempo. Su deseo es que las tormentas se alejen del cielo de la capital para facilitar las compras.

Por segundo año consecutivo, no habrá feria ganadera. La cercanía de estas fechas con la cita de San Isidro de Llanera, el gran desplazamiento que hay hasta El Asturcón y otros impedimentos han provocado que el equipo de gobierno haya optado por no celebrarla. Sin embargo, Canteli quiere recuperarla para el próximo año con un evento de referencia en un lugar que aún no tienen decidido. "Este no es un tema fácil, pero queremos hacer algo grande para que vuelva a ser la cita que era antes. Cuando haces cosas pequeñas que están lejos, la gente no acude. Tendremos que mirarlo más adelante a ver si lo recuperamos de verdad".

Una promesa que el portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, espera que se cumpla: "Cabe recordar que el origen de la Ascensión era una feria ganadera y esperemos que se recupere; estaremos vigilantes para que así sea para de alguna manera recuperar esta tradición".

Mientras tanto, las dudas de la oposición pasan qué se va a hacer en el centro hípico. Rechazada la opción de construir la ciudad deportiva del Real Oviedo –se hará en La Belga, Siero–, el Alcalde espera por la respuesta de una empresa madrileña para ver si opta por reabrir las instalaciones con caballos. Posibilidades de que esta opción salga adelante no hay muchas porque los números, insistió Canteli, no cuadran. "Se ha de realizar una inversión muy importante en las instalaciones y se necesitan veinte años para rentabilizarla. Sin embargo, la ley establece un máximo de doce. Aún están pensando todavía qué harán, pero yo creo que se retirarán de la puja". No obstante, el regidor no da la batalla por perdida y cree que planearán otro método para reabrir las instalaciones.

El último día de La Ascensión coincidirá con el partido que disputarán el Real Oviedo contra el Cádiz. Si el conjunto local, gana y el Deportivo de la Coruña se impone ante el Elche, el club carbayón ascenderá a primera división. Canteli espera que estos pronósticos se cumplan porque tener un equipo en la élite del fútbol, tendría un impacto muy positivo en la capital asturiana. "Oviedo es una ciudad que está creciendo mucho y tener al conjunto en Primera sería una guinda muy importante para el pastel".