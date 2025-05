El futuro campus universitario de El Cristo, al detalle: 102 millones, plazos y un "gran parking" subterráneo

El nuevo campus del Cristo costará 102 millones de euros y se ejecutará en tres fases. Así se recoge en el anteproyecto que presentó ayer el rector de la Universidad de Oviedo como punto de partida de un ambicioso proceso que tiene como objetivo estar finalizado en el año 2031 en los terrenos del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Es el reto más importante que tiene que afrontar la Universidad desde que se construyó el campus de El Milán", asegura Ignacio Villaverde.

El rector convocó una rueda de prensa para lucir un proyecto que además de "consolidar a Oviedo como una ciudad Universitaria" servirá para transformar por completo un espacio urbano muy degradado desde que el antiguo hospital se trasladó a La Cadellada. Apoyándose en vídeos e infografías que dibujan un campus "moderno, funcional y sostenible", un diseño que mezcla la arquitectura de vanguardia con los espacios abiertos al peatón y completamente integrado en la ciudad, Ignacio Villaverde explicó que el boceto refleja "los deseos de la Universidad" y que los plazos que se barajan para convertirlo en realidad en seis años "son realistas".

Lo más importante para agilizar el proceso es conseguir el dinero y ahí entra en juego el Gobierno regional. El rector de la Universidad está seguro de que, en ese aspecto, no habrá ningún problema. "Hay que cerrar el cuadro financiero con el Principado, pero estoy seguro de que se hará en las próximas semanas y que en los próximos presupuestos regionales ya habrá una partida para este campus. Estamos en contacto constante con el Gobierno regional, conocen este anteproyecto y yo confío plenamente en el presidente", señala el rector en referencia a Adrián Barbón. Ignacio Villaverde asegura que el Ayuntamiento también está mostrando "muy buena disposición" para que el proyecto se ejecute cuanto antes. "Me he reunido hace poco con el Alcalde –por Alfredo Canteli– y está muy contento", dice Villaverde, quien sabe de la necesidad de acometer "un plan urbanístico especial" para acometer las obras. "La preparación de los pliegos para sacar a licitación de la redacción del proyecto correrá a cargo de los técnicos de la Universidad, pero esto es lo que queremos y necesitamos", dice el rector.

El nuevo campus de El Cristo acogerá las actuales facultades de Formación del Profesorado y Educación, Ciencias y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, que se irán trasladando "en distintos momentos temporales" para dejar espacio libre en Llamaquique y permitir la ansiada unificación de sedes judiciales. "Eso hay que planificarlo como el desembarco de Normandía. No va a ser fácil", vaticina Villaverde. Según se contempla en el anteproyecto, el primer edificio que se va a rehabilitar –la "fase 1" de las obras– será el de Silicosis, que se convertirá en la sede departamental del campus e incluirá, entre otras cosas, despachos, laboratorios de investigación, seminarios y zonas de trabajo colaborativo. Esta fase inicial tiene un coste estimado de 48,6 millones de euros.

La transformación arrancará por Silicosis "porque es el edificio más complejo a la hora de actuar", señala Ignacio Villaverde, que hizo público el anteproyecto por la tarde tras haberlo presentado en el Consejo de Gobierno de la Universidad por la mañana. "Es el más complicado porque es donde van a ir los laboratorios y por las características del inmueble", añade el rector, quien adelantó que en la misma fase se prevé un "gran aparcamiento" subterráneo que, a su vez, permitirá "salvar las diferentes cotas" entre Silicosis y el resto de edificaciones. Además, en este punto también habrá una plaza "que permitirá homogeneizar los recorridos entre los distintos espacios y favorecer la comunicación".

La Universidad crea la Escuela Internacional de Doctorado El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobó ayer la creación de la Escuela Internacional de Doctorado, que llevará el nombre de Paz Suárez Rendueles, y es "una iniciativa estratégica que busca articular de manera eficaz y cohesionada la oferta de programas de doctorado" de la institución académica asturiana. El rector y la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, explicaron ayer que el objetivo principal de este centro será "elevar la calidad de la formación investigadora, fomentar su internacionalización y garantizar la transferencia efectiva del conocimiento a la sociedad". La Escuela Internacional de Doctorado será la unidad académica y administrativa responsable de la organización, coordinación y supervisión de los programas de doctorado. Su sede física estará ubicada en el edificio que albergaba la antigua Escuela de Enfermería y Fisioterapia, actualmente integrada en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Está previsto que la Escuela Internacional de Doctorado comience su actividad el 1 de septiembre de 2025, coincidiendo con el inicio del próximo curso académico.

Durante la "fase 2" se acometerá la rehabilitación del antiguo edificio de Consultas Externas, unos trabajos que costarán 14,2 millones de euros. La idea es transformar este espacio en un edificio de servicios que se convierta en el "núcleo" del campus. De acuerdo con el anteproyecto arquitectónico, realizado por la empresa ganadora del concurso, Cor Architecture Design, acogerá "decanatos, direcciones, biblioteca, zonas de estudio, salones de actos, zonas de reunión, administraciones de campus y centros, zonas para el alumnado, cafeterías y comedor".

La última fase se corresponde con la rehabilitación del antiguo edificio de Maternidad, que pasará a ser el aulario en el que recibirán clase los alumnos. "Cada una de las tres facultades irá en uno de los lados del triángulo, aunque los espacios serán comunes", adelanta el rector. El coste de este edificio de docencia –en el que también habrá laboratorios docentes, seminarios y zonas de tutorías– es de 32,7 millones de euros. En el presupuesto que se baraja también se incluyen los 6,5 millones de euros para el equipamiento de los distintos edificios.

La ganancia de espacio es notable. La superficie del Campus de Llamaquique es de 25.944 metros cuadrados construidos frente a los 48.981 de los edificios del viejo complejo hospitalario ovetense. El nuevo campus se unirá al que existe actualmente en El Cristo a través de "una amplia zona verde con espacios destinados a la innovación" y un área de coworking. Este corredor verde actuará de nexo de unión entre ambos campus para fusionarlos y crear "una verdadera ciudad universitaria" en un espacio en el que actualmente sólo hay decadencia. Ese espacio verde, al igual que el resto del complejo, también estará abierto a la ciudad para el disfrute de los ovetenses.